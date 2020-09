Würdigung für Nati-Trainer – Keine Statue, aber eine Gedenktafel für Köbi Kuhn Das Projekt einer Köbi-Kuhn-Statue kommt nicht voran. Doch die Stadt Zürich schlägt vor, eine Tafel am Haus anzubringen, in dem der Nationaltrainer aufwuchs. lop

Köbi Kuhn und seine Frau Jadwiga Kuhn, die ihrem verstorbenen Gatten mit einer Bronzestatue ein Denkmal setzen möchte. Archivfoto: Urs Jaudas

Jadwiga Kuhn, die Frau des im November verstorbenen Fussballers Köbi Kuhn, will auf der Fritschiwiese in Zürich ein Denkmal für ihren Gatten errichten lassen. Ein befreundeter Künstler hat bereits Entwürfe angefertigt. Im Mai wurde im Zürcher Stadtparlament ein Postulat von SP und SVP überwiesen, das eine «permanente Würdigung» Kuhns fordert. Diese Pläne müssen gemäss Lokalinfo warten.

Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) hat sich per E-Mail an Jadwiga Kuhn gewandt und die Witwe vertröstet. Es werde eine städtische Denkmalstrategie erarbeitet . Diese werde aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. «Es ist nun aber ein Vorschlag, vorab in Form einer Gedenktafel oder ähnlichem eine erste permanente Würdigung für die grossen Leistungen von Jakob Kuhn vorzunehmen», schrieb der Vorsteher des Schul- und Sportdepartements.

Auch Köbi-Kuhn-Platz muss warten

Als Standort käme die Fritschistrasse 5 infrage, heisst es beim Präsidialdepartement. Dort ist Köbi Kuhn aufgewachsen. Es ist eine städtische Liegenschaft, was das Vorhaben vereinfachen würde.

Eine weitergehende Würdigung will der Stadrat prüfen, wenn die neue städtische Denkmalstrategie vorliegt. Es stehen dabei noch andere Formen der Würdigung zur Diskussion: Der Vorschlag der Gemeinderäte Stefan Urech (SVP) und Urs Helfenstein (SP) wäre die Benennung eines Platzes nach dem erfolgreichen Nati-Trainer. Ihr Postulat ist noch nicht beantwortet.