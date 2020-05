Symbol für Corona-Lockerungen – Keller-Sutter reist nach Österreich Die Justizministerin sendet ein Zeichen der Normalisierung. Das tut auch Innenminister Alain Berset mit der Lockerung zahlreicher Verbote. Fabian Fellmann

Reist erstmals seit Beginn der ausserordentlichen Lage ins Ausland: Bundesrätin Karin Keller-Sutter in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Justizministerin Karin Keller-Sutter tritt am Donnerstag eine Reise mit Symbolkraft an: Nachdem die Bundesräte seit dem Verhängen der ausserordentlichen Lage nur noch per Telefon oder Videokonferenz mit ausländischen Ministern sprachen, wird Keller-Sutter nun erstmals wieder eine Landesgrenze überqueren – und zwar eine, welche für die meisten Reisenden weiterhin geschlossen ist. Darüber hat sie am Dienstag ihre Bundesratskollegen ins Bild gesetzt, wie von gut informierten Personen in Bern zu erfahren ist.