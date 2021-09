Von Kopf bis Fuss: Körperpflege – Kennen Sie die vier Katzenwäsche-Hotspots? Bei der Körperpflege schiessen viele übers Ziel hinaus und schaden damit ihrer Haut. Unsere Bloggerin zeigt auf, welche Stellen tatsächlich täglich gereinigt werden sollten. Silvia Aeschbach

Frisch dank sauberer Füsse: Fusssohlen gehören zu den Körperstellen, die Seife und tägliche Pflege brauchen. Foto: Getty Images

Immer wieder, möglichst bei jeder Gelegenheit, die Hände zu waschen, ist in den Corona-Zeiten zur Routine geworden. Oder sollte es jedenfalls, denn das ist gut und wichtig. Vor allem, wenn wir nicht vergessen, die Hände regelmässig mit fettenden Substanzen zu pflegen, damit sie nicht ganz austrocknen. Aber auch sonst schrubben und bearbeiten viele Menschen ihre Haut, als gäbe es kein Morgen: Sie duschen zweimal täglich, baden mindestens einmal wöchentlich und benutzen stark parfümierte Pflegeprodukte, die den Namen «Pflege» eigentlich gar nicht verdienen. Denn mit ihren überflüssigen Substanzen greifen sie den Säureschutzmantel und somit das Mikrobiom der Haut an.

Die Folgen können Irritationen wie Rötungen, Juckreiz, trockene und schuppige Stellen oder Ekzeme sein. Obwohl in den letzten Jahren das Bewusstsein für die Hautgesundheit gestiegen ist und auch die Einsicht, dass diesbezüglich weniger mehr ist, wird unsere Oberfläche alles andere als geschont. Wir rasieren, wachsen oder epilieren unsere Beine, Achselhöhlen und den Intimbereich. Benutzen Deos, Lotionen und Cremen mit den unterschiedlichsten Duft- und Konservierungsstoffen.

Schweiss stinkt nicht, oder?

Neben dem Wunsch nach einer glatten und weichen Haut ist es vor allem die Angst, unangenehm zu riechen, die uns zu Saubermännern und -frauen macht. Denn leider gilt der eigene Körpergeruch heute noch bei vielen Menschen als schmutzig. «Keine Angst, wenn wir gesund sind und nicht gerade einen Dauerlauf in einem angeschimmelten Synthetik-T-Shirt hinter uns haben, riecht unser Körper nicht so schlimm. Nur alter, angetrockneter Schweiss ätzt einem schier die Nasenschleimhaut weg», schreibt die Dermatologin Yael Adler in ihrem Buch «Hautnah» (Droemer Verlag). Denn wenn wir schwitzen, dann ist das eben in erster Linie Wasser. Und Wasser stinkt nicht. Nur etwa 1 Prozent des Schweisses seien Zucker, Harn- und Milchsäure, Mineralstoffe und Fettsäuren. Das so unbeliebte Müffeln entstehe, wenn die Bakterienstämme auf der Haut die Fettsäure im Schweiss in Butter- und Ameisensäure zersetzen, erklärt Adler.

Hauptsache nicht stinken: Denn unangenehmer Körpergeruch geht gar nicht. Foto: Getty Images Doch frischer Schweiss stinkt nicht: Denn wir schwitzen grösstenteils Wasser. Foto: Getty Images 1 / 2

In den letzten Jahren ist eine Gegenbewegung zur übermässigen Körperpflege gewachsen, die den «gesunden Schweiss» propagiert. Dieser Trend beinhaltet auch, dass wir unsere Haare möglichst wenig waschen sollten. Dies wirke sich, so die Anhänger dieser These, positiv auf die Kopfhaut und die Haare aus und reguliere die Produktion der Talgdrüsen.

«Der Verzicht tut der Haut gut. Wir reinigen uns auf natürlichem Wege selbst» Jake Gyllenhaal

Was das Duschen und Baden angeht, stehen inzwischen Hollywood-Stars wie Mila Kunis, Ashton Kutcher, Brad Pitt oder Jake Gyllenhaal dazu, sich bei der Körperpflege vornehm zurückzuhalten. «Der Verzicht tut der Haut gut. Wir reinigen uns auf natürlichem Wege selbst», sagte Jake Gyllenhaal kürzlich dem Hochglanz-Magazin «Vanitiy Fair». Seine Kollegin Mila Kunis sagte im Podcast «Armchair Expert».des Schauspielers Dax Shepard, dass sie nie die Gewohnheit gehabt habe, ihren Körper täglich zu waschen. Dies auch, weil sie ohne warmes Wasser aufgewachsen sei. Ihre gemeinsamen Kinder mit Ashton Kutcher, Wyatt und Dimitri, würden nur geduscht, wenn Schmutz sichtbar sei.

Sind bei ihren täglichen Körperpflege-Ritualen zurückhaltend: Mila Kunis und Ashton Kutcher. Foto: Noel Vasquez (Getty Images)

Man kann sich natürlich fragen, wie bedeutsam solche Aussagen sind. Dass aber selbst das US-Nachrichtenmagazin «Newsweek» das Paar in einem Artikel dazu zitierte, welche Körperteile es regelmässig wasche – Kunis zwei Mal täglich ihr Gesicht und ihre «holes and soles», Kutcher täglich seine Achselhöhlen und Genitalien sowie nach einem Workout sein Gesicht mit Wasser –, zeigt, dass offenbar ein Bedürfnis nach Informationen zu diesem Thema besteht. Was wiederum mit meinem heutigen Beitrag bestätigt wird.

Pofalte, Achseln, Leiste und Fusssohlen

Yael Adler würde die reduzierte Körperpflege dieser Stars sicher schätzen, ist doch auch sie der Ansicht, es genüge, sich täglich die Pofalte, die Achseln, Leiste und die Fusssohlen zu waschen, wenn man sich unfrisch fühle. Ich würde noch den Bauchnabel hinzufügen, denn auch das lagern sich Hautzellen, Textilfasern, Schweiss und Schmutz ab. Überall sonst, also auf den grösseren Körperflächen, reicht es, sich mit Wasser zu waschen. «Unser körpereigenes Hautfett dagegen, das unsere Epidermis mit grossen Zeit- und Energieaufwand über vier Wochen hinweg herstellt, wollen wir eigentlich behalten und keinesfalls mit Seifen auslaugen», schreibt die Ärztin.

Bei der Arbeit mit Jake Güllenhaal, sorry Gyllenhaal, können seine Filmpartnerinnen froh sein, dass tägliches Zähneputzen für ihn ein Muss ist. Das verriet er ebenfalls im Interview mit «Vanity Fair». Und noch eine kleine Bemerkung am Rande: Die Aussage, dass er kein Sauberkeitsfan sei, machte er in der gleichen Woche, in der er das neue Parfum von Prada vorstellte, für das er das Werbegesicht, oder genauer gesagt: der Werbekörper, ist. Hoffen wir für ihn, dass sein natürlicher Körpergeruch nicht von einer Parfumwolke gekillt wird.

Silvia Aeschbach Infos einblenden Silvia Aeschbach ist Journalistin, Bloggerin und Autorin, sie schreibt u. a. für den «Tages-Anzeiger» und die «SonntagsZeitung». Sie hat mehrere Bestseller geschrieben. Ihr jüngster – «Sind denn alle guten Männer schon vergeben?» – erschien im Herbst 2020 im Wörterseh-Verlag. Daneben führt sie die Stilberatung www.stilbüro.ch. Silvia Aeschbach lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Hunden in Zürich.

Fehler gefunden?Jetzt melden.