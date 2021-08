Das Beste aus Zürichs Läden – Keramik, Seidenkleider und die Mode Suisse Eine Grafikdesignerin macht Kleiderhaken aus Keramik, zwei Frauen haben eine seidige Hommage an den Bademantel entworfen, und die Mode Suisse gastiert abermals im Jelmoli. Sara Belgeri

Äusserst vielseitig: Die Seidenkleider von Hildur Sab. Foto: PD

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten aus Zürichs Läden vor. Aktuell: Kleider, die an Bademäntel erinnern, Haken aus Keramik, an denen man die Kleider aufhängen kann, und der Mode-Suisse-Pop-up-Shop im Jelmoli.

Kleiderhaken von Martina Brassel

Die Kleiderhaken von Martina Brassel sind dekorativ und praktisch. Foto: PD

Die Zürcherin Martina Brassel ist nicht nur Grafikdesignerin, sondern auch Keramikkünstlerin. Ihre Objekte sind Einzelstücke, denn sie fertigt alle Stücke von Hand. Das Resultat? Ungewöhnlich geformtes und bunt bemaltes Geschirr, darunter Schalen, Tassen und Teller. Die Zürcherin bietet in ihrem Shop aber auch praktische Keramikhände an: Was ausschaut wie Wanddekoration, ist eigentlich als Kleiderhaken gedacht – das eine schliesst das andere aber nicht aus. Die Objekte sind online und in Brassels Atelier in Zürich erhältlich.