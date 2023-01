Nach Wahl im 15. Durchgang – Kevin McCarthy ist ein Mann, der nie aufgibt Das Gerangel um die Bestätigung des Sprechers des Repräsentantenhauses lässt erahnen, was dem Parlament bevorstehen könnte. Es dürften Zeiten von Streit und Blockaden werden, nicht zuletzt beim Geld. Peter Burghardt aus Washington

Nach vier Tagen und 15 Wahlgängen am Ziel: Kevin McCarthy nach seiner Wahl zum Speaker. Foto: Matt Rourke (AP)

Am Montag sehen sie sich wieder auf dem Capitol Hill in Washington. Kevin McCarthy darf dann diesen Hammer des Speakers schwingen, den er nach einer denkwürdigen Schlacht in der Nacht zum Samstag eroberte – nach vier Tagen und 15 Wahlgängen, von denen McCarthy 14 verloren hatte. Der Republikaner ist nun der Chef im Repräsentantenhaus, Amerikas Nummer drei nach der Number One Joe Biden und wohl häufig wichtiger als die nominelle Nummer zwei, Vizepräsidentin Kamala Harris.