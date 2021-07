Liste der Woche: Falafel – Kichererbsen im Fladenbrot Fast Food, aber gesund: Der orientalische Wrap mit Falafelbällchen und Gemüse gilt als Vegi-Zwischenverpflegung schlechthin. Vier Entdeckungen. Claudia Schmid , Moira Jurt

Vegan – und Vegi-Trends kommen und gehen – das Falafel gibt es seit Jahrhunderten. Das Gericht, das man in Zürich in den meisten orientalischen Take-aways findet, ist eine preisgünstige, fleischlose Mahlzeit. Der Falafel-Dürüm, wie das mit Kichererbsenbällchen und Hummus gefüllte Fladenbrot in türkischen Imbissen auch genannt wird, enthält in der Schweiz je nach Gusto und Interpretation auch Rüebli, Salat sowie Hummus und Tahini-Sauce. Vier Tipps aus allen Ecken der Stadt.

Kebab-Haus Höngg

Bunt gefüllt: Das Höngger Falafel. Foto: Moira Jurt

Der Teig für das Fladenbrot wird in diesem kleinen türkischen Betrieb selber gemacht. Er wird dabei mehrmals durch eine Walze gezogen, bevor er im Ofen gebacken wird. Die bunte Rohkost in der Füllung – unter anderem gepickelter Kohl – ist sehr grosszügig, die Falafelbällchen sind perfekt. In der Nähe des Lokals befindet sich der ideale Ort, um den Wrap zu essen: die Kirchenmauer oberhalb des Rebbergs Chilesteig mit Sicht auf die Limmat und die Stadt.