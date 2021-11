Turbulente Woche beim ZSC – Kieferbruch, Wutrede und Video: Wie der Streit mit Lausanne eskalierte

Mark Barberio vs. Garrett Roe – Kieferbruch, Wutrede und Video: Wie der Streit mit Lausanne eskalierte Wiederholt attackierte Lausannes Mark Barberio einen ZSC-Spieler, nun wird er länger gesperrt. Zurück in diesem Zwist bleiben nur Verlierer und viele Animositäten. Simon Graf

Ein schmerzhaftes Rencontre: ZSC-Topskorer Garrett Roe erlitt einen Kieferbruch und fällt länger aus. Foto: ZSC Lions

Der Röstigraben ist wieder aufgerissen im Schweizer Eishockey. Und der Auslöser ist weder ein Deutschschweizer noch ein Romand, sondern ein Kanadier: Lausannes Captain Mark Barberio. Dessen übler Crosscheck ins Gesicht von ZSC-Topskorer Garrett Roe vom Sonntag brachte die Animositäten wieder an die Oberfläche.

Das Opfer erlitt einen Kieferbruch, ZSC-Coach Rikard Grönborg war ausser sich und griff Barberio («übergewichtig», deshalb könne er sich nur noch so wehren) und sein Gegenüber John Fust (keine Kontrolle über sein Team, gehört nicht in diese Liga) auf der persönlichen Ebene an. Die Lausanner warfen den Zürchern mangelnden Stil vor. Diese wiederum plädierten für mehr Respekt auf dem Eis. Nun steht das Urteil gegen Barberio fest: acht Spielsperren.