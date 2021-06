Verkehrsunfall beim Zürich HB – Kind auf Trottoir von Auto angefahren Im Stadtzürcher Kreis 1 ist am Mittwochnachmittag ein Mädchen angefahren worden. Die 7-Jährige verletzte sich und musste ins Spital gebracht werden. Die Stadtpolizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich neben dem Coop beim Bahnhofquai. Foto: Google Street View

Bei einem Unfall in der Stadt Zürich ist ein Mädchen von einem Auto angefahren und dabei an den Beinen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich im Kreis 1 kurz nach 16.30 Uhr, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Ein Mann war mit seinem Auto vom Bahnhofquai in Richtung Bahnhofbrücke unterwegs. Bei der Fahrt über das Trottoir direkt neben dem Coop kam es zur Kollision mit der 7-Jährigen. Das Mädchen wurde ins Spital gebracht.

