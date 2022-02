Rettungsaktion für 5-Jährigen – Kind sitzt seit zwei Tagen in Brunnen in Afghanistan fest Ein fünfjähriger Junge ist in einen rund zehn Meter tiefen Brunnenschacht gefallen. Rettungskräfte versuchen ihn mit Bulldozern zu befreien, hunderte Schaulustige sind vor Ort.

Rettungskräfte versuchen einen Zugang zum Brunnenschacht zu graben, in den der Sechsjährige gefallen ist.

In Afghanistan kämpfen Rettungskräfte um das Leben eines in einem Brunnenschacht festsitzenden Kindes. Der fünfjährige Junge war am Dienstag oder Mittwoch in dem abgelegenen Dorf Schokak in der südafghanischen Provinz Sabul in den 25 Meter tiefen ausgetrockneten Brunnenschacht gefallen, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Mit Bulldozern versuchten Rettungskräfte, einen Zugang zu dem in rund zehn Metern Tiefe festsitzenden kleinen Haidar zu graben. Mehrere Versuche schlugen bereits fehl.

Örtliche Behördenvertreter hatten das Alter des Jungen zunächst mit neun Jahren angegeben, Verwandte korrigierten dies später. Der Junge sei «bei guter Gesundheit», erklärte ein Sprecher der Taliban-Regierung im Onlinedienst Twitter.

Haidar sei in den Brunnen gefallen, als er versuchte, den Erwachsenen beim Graben eines neuen Bohrlochs in dem von Dürre geplagten Dorf zu helfen, berichtete der Grossvater des Jungen, Hadschi Abdul Hadi, der Nachrichtenagentur AFP.

Der Junge war nach Behördenangaben bis auf den Grund des Schachts gefallen und konnte ein Stück nach oben gezogen werden, bevor er in rund zehn Metern Tiefe steckenblieb. Über einen an einem Seil befestigten Eimer wurde das Kind mit Essen und Wasser versorgt.

Auf in Online-Netzwerken verbreiteten Videos war zu sehen, wie der kleine Haidar mit den Schultern gegen die Wand gedrückt in dem Brunnenschacht sass. In einem der Videos ist zu hören, wie der Vater dem Kind Mut zuspricht. «Geht es dir gut, mein Sohn? Sprich mit mir und weine nicht, wir arbeiten daran, dich herauszuholen», sagt er.

Hunderte Schaulustige bangen vor Ort und hoffen auf die Rettung des Jungen. Foto: Javed Tanveer (AFP)

Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie die hochrangigen Taliban-Vertreter in einem Halbkreis sassen, während im Hintergrund mehrere Männer an einer Felswand standen und Bohr- oder Baggergeräusche zu hören waren. Hunderte Zivilisten sind den Bildern zufolge mittlerweile an der Unglücksstelle versammelt. Lokale Medien berichteten, manche stammten auch aus den Nachbarprovinzen Kandahar und Urusgan. Taliban-Vertreter Anas Hakkani schrieb am Freitagmorgen (Ortszeit) auf Twitter, die Bemühungen das Kind zu retten, liefen weiter.

Der Fall erinnert an den fünfjährigen Rayan, der Anfang Februar in Marokko in einen 32 Meter tiefen ausgetrockneten Brunnenschacht gestürzt war. Nach fünf Tagen konnte das Kind nur noch tot geborgen werden. Das Schicksal des kleinen Rayan hatte weltweit grosse Anteilnahme ausgelöst.

SDA/anf

