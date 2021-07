7 Gründe, mit Kids zu kochen – Kinder an den Herd! Der Nachwuchs lernt selten mehr, als wenn er Kuchen bäckt oder Ananas schneidet. Das spart später den Achtsamkeitskurs. Dazu ideale Rezepte. Daniel Böniger

Die Küche ist mindestens so spannend wie der Sandkasten. Foto: Getty Images

Schon klar, in der Küche wird manchmal mit heissem Öl gebraten. Auch scharfe Messer kommen zum Einsatz. Und öfters mal Geschirr, das kaputt gehen kann. Auf den ersten Blick scheint die Küche kein Ort für Kinder zu sein.

Und doch spricht ganz viel dafür, dass man den Nachwuchs mitkochen lassen sollte. Wir haben sieben Lektionen fürs Leben zusammengestellt, die Kids verschiedensten Alters beim Kochen erleben können. Und sagen auch gleich, welche Zubereitungen sich dafür eignen:

Vorbereitung ist das halbe Leben

Gut vorbereitet, ist halb gebacken – auch beim Schokoladenkuchen. Foto: Getty Images

Wer seine Kleider abends neben das Bett legt, hat morgens keinen Stress. Wer basteln möchte, muss Schere, Leim, Stifte und Papier zu Hause haben. Doch nirgends zeigt sich so deutlich, wie wichtig gute Vorbereitung ist, wie wenn ein Kuchen gelingen soll. Die Kids lernen so spielend, was in Mundart «nöd driischüsse» genannt wird: Erst sollte man das Rezept genau lesen und erst dann beginnen.