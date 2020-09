Bezirksgericht Zürich – Kinder in den Keller gesperrt – und keiner will es gewesen sein Im Prozess um ein Ehepaar, das seine Kinder misshandelt haben soll, verlangten die Verteidiger Freisprüche. Schuld sei der jeweils andere Elternteil. Liliane Minor

Szene aus dem Gerichtssaal. Auf der Anklagebank sitzen die beiden Beschuldigten, zwischen ihnen eine Polizistin. Robert Honegger

Wer hat das 12-jährige Mädchen und den 11-jährigen Buben jahrelang derart unterdrückt, dass sie kaum sprechen konnten, als sie in ein Heim eingewiesen wurden? Wer hat sie in den Keller gesperrt, Nacht für Nacht? Wer hat ihnen die Nahrung vorenthalten, sodass die beiden vor Hunger den Gspänli in der Schule das Essen klauten und viel zu klein und dünn blieben?