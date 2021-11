Kinderpsychiater im Interview - «Kinder leiden in ihrer Entwicklung und ihrem Lebensalltag am meisten»

«Kinder leiden in ihrer Entwicklung und ihrem Lebensalltag am meisten»

Wie nehmen Sie die momentane Situation der Kinder als Psychiater wahr?

Seit Corona suchen deutlich mehr Kinder und Jugendliche unsere Hilfe. Sie leiden in ihrer Entwicklung und ihrem Lebensalltag am meisten unter den Folgen der Pandemie. Sie müssen sich vorstellen: Für Kinder sind eineinhalb Jahre relativ gesehen eine viel längere Zeit. Sie sind in einer sensibleren Entwicklungsphase als Erwachsene. Viele junge Menschen haben Angst vor Einsamkeit und davor, Freundschaften zu verlieren. Sie reagieren schneller auf Verunsicherungen in ihrem Umfeld. Anhaltende psychische und körperliche Symptome können also auch Ausdruck all dieser Einflüsse sein. Es ist manchmal kaum möglich, und aus meiner Sicht auch nicht hilfreich, körperliche und psychische Ursachen zu trennen oder gar gegeneinander auszuspielen.