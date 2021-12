Filmworkshop für Kinder – «Kinder sollen lernen, Dinge kritisch zu hinterfragen»

Was ist das Ziel des Filmworkshops für Kinder im Filmpodium? Die Leiterin Julia Breddermann spricht über ihre Arbeit als Filmvermittlerin.

Wir schauen zusammen einzelne Szenen aus dem Film an, wie der Regisseur das Thema filmisch umgesetzt hat. Im Gespräch agiere ich dann nicht wie eine Lehrerin, sondern sorge für Anregungen. Damit die Kinder selber philosophieren können. Ich stelle etwa die Frage: «Was erzählt man über ein neugeborenes Rentier in Lappland?»

Im Film «Ailos Reise» geht es um Rentiere. Was machen Sie anschliessend mit den Kindern?

Wie wählen Sie die Filmszenen aus?

Sodass sie für eine Diskussion interessant sind. Bei einem Dokumentarfilm wie diesem geht es mir unter anderem darum, darauf hinzuweisen, ob das wirklich auch in der Realität passieren kann, was wir da sehen. Hat der Regisseur hier etwas gestellt? Warum? Und ist das vertretbar? So lernen die Kinder, Gesehenes kritisch zu hinterfragen.