Änderung Horttarife – Kinderbetreuung in Zürich wird für viele günstiger Am Nachmittag gelten für den Hort neu zwei zeitlich gestaffelte Tarife. Damit kann eine dreiköpfige Familie rund die Hälfte der Kosten sparen. Marius Huber

Wenn die Kinder nach dem Mittag Schule haben, bezahlen die Eltern künftig weniger für den Hort. Foto: Keystone/Gaetan Bally

Zahlreiche Familien in der Stadt Zürich dürften ab Sommer 2022 finanziell entlastet werden. Grund ist ein neues Tarifmodell für die schulische Kinderbetreuung ausserhalb des Unterrichts. Der Stadtrat will dieses einführen, ausgelöst durch Vorstösse von SP, FDP, Grünen und AL – die Zustimmung im Parlament sollte Formsache sein.

Die entscheidende Neuerung: Während Eltern für ihr Kind heute nur einen kompletten Nachmittag buchen können – und entsprechend zahlen –, gibt es künftig zwei Blöcke: einen von 14 bis 15.30 Uhr und einen von 15.30 bis 18 Uhr. Man zahlt nur für die Zeit, in der das Kind wirklich Betreuung braucht. Das heisst: an Nachmittagen mit Schulunterricht nur den halben Tarif. Gleiches gilt, wenn ein Kind in der Hälfte des Nachmittags zu einem Sportverein wechselt.