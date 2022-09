Parolen Abstimmungen 25. September – Kinderbetreuung, Wohnungsbau und Steuerrabatt: Darüber stimmt Zürich ab In Stadt und Kanton entscheiden die Stimmberechtigten über einige weitreichende Vorlagen. Wir bieten eine Übersicht sowie die Empfehlungen aller Parteien. pu

Auf Bundesebene geben die AHV, die Tierhaltung sowie die Mehrwert- und die Verrechnungssteuer zu reden. Im Kanton Zürich geht es beim Urnengang vom 25. September ebenfalls um die Besteuerung, allerdings «nur» um jene von Grossaktionärinnen und Grossaktionären. Auch ein Thema ist die sogenannte Kreislaufwirtschaft.

In der Stadt Zürich stehen Entscheidungen bevor, welche die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern betreffen. Auch das Grossthema günstige Wohnungen beschäftigt das Stimmvolk. Konkret geht es um die Tagesschule und wie viel sie kosten darf, ein Schulhaus und darum, ob die SBB dazu gebracht werden sollen, Land an die Stadt abzutreten, damit mehr «bezahlbarer» Wohnraum entstehen kann. Zur Debatte steht auch eine soziale Utopie.

Folgend ein Kurzbeschrieb aller Vorlagen und die Parolen der Parteien.

Kanton Zürich: Kreislaufwirtschaft

Alle Materialien und Güter sollen in einen Stoffkreislauf kommen: Recyclinghof in Winterthur. Archivfoto: Heinz Diener

«Kanton und Gemeinden schaffen günstige Rahmenbedingungen für einen schonenden Umgang mit Rohstoffen, Materialien und Gütern sowie für die Schliessung von Stoffkreisläufen.» Dieser Satz soll in die Kantonsverfassung aufgenommen werden. Die Behörden werden aufgefordert, konkrete Massnahmen zu treffen, damit weniger Abfall entsteht. Auch soll das Recycling forciert werden. Der neue Verfassungsartikel ist der vom Kantonsrat verschärfte Gegenvorschlag zur «Kreislaufinitiative» der Jungen Grünen, welche ihre Volksinitiative zurückgezogen haben.

Parolen:

Ja: SVP, SP, FDP, GLP, Grüne, Die Mitte, EVP, AL, EDU

Nein: –

Artikel zum Thema:

Debatte im Kantonsrat: Die Jungen Grünen sind dem Kantonsrat «zu wenig radikal»

Kanton Zürich: Initiative «Keine Steuergeschenke»

Gemäss der AL-Volksinitiative «Keine Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und Grossaktionäre» sollen Personen, die mehr als 10 Prozent der Aktien einer Firma halten, mehr Einkommenssteuern zahlen. Konkret soll die ihnen ausgezahlte Jahresdividende für die Staats- und Gemeindesteuern zu 70 Prozent statt wie bisher zu 50 Prozent versteuert werden. Bei den Bundessteuern werden die Dividenden der Grossaktionäre zu 70 Prozent versteuert. Wer weniger als 10 Prozent der Aktien besitzt, muss die Dividende zu 100 Prozent als Einkommen versteuern.

Parolen:

Ja: SP, Grüne, AL, EDU

Nein: SVP, FDP, GLP, Die Mitte, EVP

Artikel zum Thema:

Streitgespräch Jacqueline Badran vs. Regine Sauter: «Oje, jetzt kommt die Klassenkampfrhetorik …» «… es sind doch Sie, die Klassenkampf von oben betreiben»

Q&A: Erhalten Grossaktionäre zu grosse Geschenke?

Stadt Zürich: Neugasse-Initiative

Auf dem rot schraffierten Areal wollen die SBB 375 Wohnungen bauen. Doch die Bedingungen missfallen den Befürwortern der Neugasse-Initiative. Foto/Bearbeitung: SBB

Die SBB wollen auf dem Neugasse-Areal im Kreis 5 ihr Bahndepot abbrechen und eine Siedlung mit 375 neuen Wohnungen bauen. Ein Deal mit der Stadt hält fest, dass ein Drittel der Wohnungen gemeinnützig, also günstig, sein soll. Ein weiteres Drittel soll befristet bis Ende 2070 preiswert sein, ein Drittel zu Marktpreisen vermietet werden. Die Initiative «Eine Europaallee genügt – jetzt SBB-Areal Neugasse kaufen» fordert, dass die Stadt das Gelände kauft oder im Baurecht übernimmt, damit darauf alle Wohnungen günstig angeboten werden können. Die SBB lehnen sowohl einen Landverkauf wie die Baurechtslösung ab.

Parolen:

Ja: SP, Grüne, AL

Nein: FDP, GLP, SVP, Die Mitte, EVP

Artikel zum Thema:

Szenarien nach Abstimmung: Bei Ja wie Nein droht ein Stillstand mitten in Zürich

Q&A: Linke wollen keine zweite Europaallee, SBB drohen mit Bauverzicht

Debatte im Gemeinderat: Neugasse wird nicht zur Sackgasse

Streit unter Linken: Die SP sucht den Kompromiss, Grüne und AL bleiben hart

Stadt Zürich: Pilotversuch Grundeinkommen

Einfach Geld erhalten: Kampagne der Befürworter mit «Losomat» am Paradeplatz. Foto: Urs Jaudas

Die Volksinitiative «Wissenschaftlicher Pilotversuch Grundeinkommen» möchte, dass eine Gruppe von Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern – die Initianten sprechen von 500 Personen – während mindestens 36 Monaten ein bedingungsloses Grundeinkommen von 2500 bis 3000 Franken erhalten. Der Versuch soll wissenschaftlich begleitet werden und die Frage beantworten, ob ein Grundeinkommen die Menschen faul macht. Die Kosten von 15 bis 20 Millionen Franken für drei Jahre soll die Stadt übernehmen.

Parolen:

Ja: SP, Grüne, AL

Nein: FDP, SVP, EVP

Stimmfreigabe: GLP, Die Mitte

Artikel zum Thema:

Q&A: 500 Zürcherinnen und Zürcher sollen 3000 Franken im Monat bekommen

Experiment in Berlin: 1200 Euro pro Monat – einfach so

Versuch in Finnland: Bedingungsloses Grundeinkommen ist gut für die Gesundheit

Versuch in Rheinau gescheitert: Nur 150’000 Franken gesammelt – Gratislohn-Versuch floppt

Schweizer Initiative scheitert: Die Verlierer sehen sich als Gewinner

Stadt Zürich: Tagesschule – Grundsatz

Der betreute Mittagstisch soll in Zürich zur Normalität werden: Tagesschule Am Wasser in Höngg. Archivfoto: Dominique Meienberg

Die Tagesschule wird derzeit in 30 Schulhäusern getestet. Ab 2023 soll das Modell etappenweise bis zum Schuljahr 2030/31 an allen Schulen der städtischen Volksschule definitiv eingeführt werden. Dafür braucht es eine Änderung der Gemeindeordnung, also der Stadtzürcher Verfassung. In der Tagesschule bleiben die Kinder und Jugendlichen ab dem 2. Kindergartenjahr zu gewissen Blockzeiten und über Mittag, wenn sie am Nachmittag Unterricht haben, in der Schule. Das Angebot ist freiwillig. Die konkrete Ausgestaltung der Tagesschule ist in einer Verordnung geregelt, welche separat zur Abstimmung kommt.

Parolen:

Ja: SP, FDP, Grüne, GLP, AL, Die Mitte, EVP

Nein: SVP

Artikel zum Thema:

Verzögerung im Zeitplan: Tagesschulen starten später als geplant

Stadt Zürich: Tagesschule – Varianten

Zur Ausgestaltung der Tagesschule stehen zwei Varianten zur Debatte. Der Stadtrat hat ein Modell vorgeschlagen, das 75 Millionen Franken im Jahr kostet. Der Gemeinderat hat das Angebot grosszügiger gestaltet – es kostet 126 Millionen. Die Mehrkosten in der zweiten Variante entstehen, weil die Eltern fürs Mittagessen weniger selber bezahlen (6 statt 9 Franken), die Stadt mehr die Betreuung stärker subventioniert und die Schulen längere Betreuungszeiten anbieten.

Parolen:

Variante Stadtrat:

Ja: FDP, GLP, SVP, Die Mitte

Nein: SP, Grüne, AL, EVP

Variante Gemeinderat:

Ja: SP, Grüne, GLP, AL, EVP

Nein: FDP, SVP, Die Mitte

Stichfrage:

Variante Stadtrat: FDP, SVP, Die Mitte

Variante Gemeinderat: SP, Grüne, GLP, AL, EVP

Artikel zum Thema:

Interview mit Filippo Leutenegger: «Es geht um schulische Fragen, aber auch um viel Geld»

Q&A: So viel kosten der Zmittag und ein späterer Schulschluss



Stadt Zürich: Sek-Schulhaus Im Isengrind

Die neue Sekundarschulanlage soll zwanzig Sekklassen und zwei Klassen der Heilpädagogischen Schule beherbergen. Visualisierung: MSA Meletta Strebel Architekten / Nightnurse Images

Die Anzahl Schülerinnen und Schüler wächst. Deshalb soll auf einem unbebauten Areal neben dem Primarschulhaus Im Isengrind in Unteraffoltern eine neue Sekundar­schulanlage gebaut werden. Sie soll Platz bieten für zwanzig Klassen mit rund 440 Schülerinnen und Schülern sowie zwei Klassen mit rund 20 Schülerinnen und Schülern der Heilpädagogischen Schule. Ebenfalls vorgesehen sind eine Doppelsporthalle, neue Aussenanlagen, Verpflegungsräume für die Primarschule sowie Räume für die Musikschule Konservatorium. Geplante Inbetriebnahme ist im Sommer 2025. Kostenpunkt: 80,6 Millionen Franken.

Parolen:

Ja: SP, FDP, Grüne, GLP, SVP, AL, Die Mitte, EVP

Nein: –

Artikel zum Thema:

Letzte Schulhaus-Abstimmung: Klares Ja zum Koch-Park und zu Schulhäusern

Zweitletzte Schulhaus-Abstimmung: Alle Kreise ausgezählt: Zürcher Stimmvolk sagt viermal Ja

Der Neubau im Quartier Unteraffoltern soll aus drei Kuben bestehen. Modellbild: PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.