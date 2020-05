Aus dem Kantonsrat – Kindergarten wird zum gordischen Knoten Dass Lehrkräfte auf der untersten Stufe nicht zu 100 Prozent angestellt werden können, stört eine Mehrheit des Kantonsrates. Sie will ein neues Gesetz. Ev Manz

Für ein Vollpensum im Kindergarten erhalten Lehrpersonen nur 88 Prozent Lohn. Foto: Sabina Bobst

Einfachheit wäre anders und der Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) in diesem Fall auch lieber. Das liess sie am Montag im Kantonsrat während der Diskussion um die 100-Prozent-Anstellung der Kindergartenlehrpersonen durchblicken. «Wir haben es hier mit einem gordischen Knoten zu tun», sagte Steiner. Einer, der die Regierungspräsidentin in ihrer Amtszeit erneut beschäftigen wird.