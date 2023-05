Exzesse in Los Angeles – Kindergeburtstag? Kostet 150’000 Dollar Ein Treffen mit Eishockeystars oder ein Privatjet zum Grand Canyon: In Los Angeles werden Geburtstagspartys immer exklusiver. Kommt da auch was auf uns zu? Jürgen Schmieder aus Los Angeles

So muss das aussehen: Ein Clown allein reicht heute nicht mehr, weiss Leesa Zelken, Chefin einer Event-Agentur. Fotos: PD

Ein paar Jahre ist es her, da hatten in Los Angeles die Eltern eines Kindes zu dessen neuntem Geburtstag eingeladen. Sie hatten nicht nur einen Bus mit Videospiel-Konsolen organisiert und derart viel Wein für die Eltern, dass es im Alten Rom für eine Orgie gereicht hätte. Sie hatten auch einen fünfstelligen Betrag an die Stiftung des Eishockey-Profiklubs Los Angeles Kings gespendet – dafür schauten die Superstars Jeff Carter, Alec Martinez und Tyler Toffoli für ein paar Stunden vorbei: Sie spielten ein bisschen auf dem Gehsteig mit den Kindern, jeder Gast bekam dazu ein signiertes Trikot.

Klingt extravagant? Nun, es geht noch gigantischer: Die Eltern eines anderen Kindes mieteten für dessen Geburtstag den neuen Sportpalast der Football-Franchise Los Angeles Rams, inklusive VIP-Catering für die Eltern. Und noch ein drittes Beispiel für die exklusiven Kindergeburtstage, die Eltern aus Los Angeles veranstalten: Klettern im Grand Canyon. Gäste im Grundschulalter wurden im Privatjet von Los Angeles aus eingeflogen. Wer in Los Angeles lebt und Kinder hat, wird es kennen, wenn wieder mal so eine Einladung kommt: Surf-Wochenende in Malibu, Geburtstagsfeier einer 14-Jährigen, ihr Vater hat ein Haus am Strand gemietet.

Klar, man könnte nun sagen: Ist eben Los Angeles, da leben nun mal fast 200'000 Millionäre, aber auch die New York Times titelte gerade: «Es ist Kindergeburtstag. Wie wär's mit einem Budget von 75'000 Dollar». Und es fällt auf, dass solche Kindergeburtstage auch bei Normalsterblichen immer normaler werden. Typisch USA, wo immer alles komplett übertrieben ist? Allerdings schwappt jeder Trend von hier früher oder später nach Europa – in Social-Media-Zeiten eher früher als später. Da kommt also was zu auf uns. Insofern es nicht längst angekommen ist, womöglich auf nicht ganz so ungeheuerlichem Niveau.

Clown? Superhelden!

«Ich erinnere mich noch daran, als ein Kindergeburtstag bedeutete: Kuchen und Pappesel, dem man den Schwanz anheften musste, um Süssigkeiten zu kriegen. Heute muss es mindestens ein echter Esel sein», sagt Leesa Zelken am Telefon. Für ein Treffen sei gerade keine Zeit, sagt die Chefin der Event-Agentur Send in the Clowns – was bei der Firmengründung vor 32 Jahren wörtlich gemeint war: Zelken gab damals den Clown, was in den frühen 90ern bei älteren Partygästen als völlig übertriebene Sensation gegolten habe.

Heutzutage ist der Clown so gefragt wie ein Pappesel, beliebter: Superhelden, aber bitteschön nicht jene mit Bierbauch wie die auf dem Hollywood Boulevard, sondern ein Batman, der wirklich aussieht wie der dunkle Ritter. Oder eine Prinzessin, die auch ein Casting in Disneyland bestehen könnte. Die verlangt dann aber auch 500 Dollar – pro Stunde. «Früher gab es erniedrigende Jobs für junge Schauspieler. Erinnert sich noch jemand an Brad Pitt im Hühnchen-Kostüm?», sagt eine Elsa-Darstellerin, die ihren Namen nicht nennen will, weil sie auch andere Rollen bekommen möchte als die der Party-Prinzessin. Aber: «Es macht Spass und es zahlt die Miete.»

Wie wäre es mit einem eigenen Bällebad? Derzeit plant die Agentur ausserdem: eine 150-Quadratmeter-Rollbahn über dem Swimming Pool.

Zelken hat kaum Zeit, weil in ein paar Tagen eine Megaparty stattfindet, die mehr als 150'000 Dollar kosten wird: elfter Geburtstag von Zwillingen. Die Zahl Zehn steht in den USA fürs Maximum. Das Motto der Party ist «Turn it up to eleven», es könnte keine treffendere Beschreibung geben für das, was da gerade passiert – noch ein bisschen mehr als das, was man fürs Maximum gehalten hatte. In diesem Fall bedeutet «immer noch ein wenig mehr»: eine 150-Quadratmeter-Rollbahn über dem Swimming Pool.

«Das haben wir noch nie getan», sagt Zelken. Es ist die 18. Party, die sie für diese Familie organisiert. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum es noch grösser, bombastischer wird: «Es ist, als würde man für dasselbe Paar jedes Jahr eine Hochzeit veranstalten – und sie muss immer noch besser sein. Ich bin nur so gut wie die letzte Party, also will ich mich selbst übertreffen. Ich bin Teil des Problems.»

Das Publikum hat sich vervielfacht – auch weil Erwachsene bei Kindergeburtstagen mitfeiern.

Drei Hauptgründe machen Zelken und andere Event-Planer in Los Angeles für die Entwicklung aus. Erstens: soziale Medien, die – wie eigentlich immer – Segen und Fluch zugleich sind. «Die Partys, auf die ich in meinen mehr als 30 Jahren am stolzesten bin, sind die aus der Prä-Social-Media-Zeit», sagt Zelken, weil die Feste damals einzig auf die Anwesenden ausgelegt waren – und sonst bekam es niemand mit.

Mittlerweile habe sich das Publikum jedoch vervielfacht; Videos und Fotos der Party werden auf Instagram gestellt – natürlich mit dem Ziel, dass einem die Leute bestätigen, wie wunderbar man das hinbekommen habe. Daraus entsteht freilich auch Druck, es mindestens so gut zu machen wie die Eltern der Freunde, Nachbarn, Schulkameraden – oder womöglich sogar die Kardashian-Familie, die Erfinder des «Schaut mal her, wie aufregend unser Leben ist»-Genres. «Wir haben mehr zu tun als je zuvor, weil Eltern diesen Druck spüren, etwas auf die Beine zu stellen, das sich auf Instagram veröffentlichen lässt», sagt auch Konditorin Sheila Volk-Weiss. Heisst in ihrem Fall: eine Torte, die natürlich möglichst lecker schmeckt, aber eben auch megalomanisch daherkommt.

200 statt 10 Gäste

Der zweite Grund: Viele Eltern setzen Partys mittlerweile als Belohnung ein – ein bisschen so, wie das Eltern hierzulande mit dem Samichlaus machen. Leesa Zelken plant gerade eine Party für «eine sehr wichtige Person in der Unterhaltungsbranche», erzählt sie, eine Geburtstagsfeier für ein vier Jahre altes Kind. Die gebuchte Entertainerin werde während der Feier mit dem Kind darüber sprechen, was es im vergangenen Jahr geschafft habe: rechtzeitig ins Bett zu gehen, weg von der Flasche, alleine aufs Klo zu gehen. Es wird also nicht einfach nur ein neues Lebensjahr gefeiert, sondern Leistung – und damit das Versprechen abgegeben, dass die nächste Geburtstagsparty noch unverschämter wird, sollten die Ziele des nächsten Jahres eingehalten werden.

Weg von der Flasche, allein ins Bett zu gehen: Manche Kindergeburtstage sind heute eine Belohnung für erbrachte Leistungen.

Und dann gibt es noch einen dritten Grund dafür, dass Kindergeburtstage immer bombastischer werden: Früher hatten Kinder auf Erwachsenenpartys nichts verloren – und genauso war es andersherum: Bei einem Kindergeburtstag waren meistens nur die Eltern des Geburtstagskindes anwesend. Das hat sich gewandelt, und deshalb ist so ein Kindergeburtstag heutzutage eine Doppelparty: eine für Kinder und eine für die Eltern. «Es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Es kommen nicht mehr nur die besten Freunde des Kindes, man lädt die Nachbarn ein und vielleicht gar die eigenen erwachsenen Freunde», sagt Zelken. Das bedeutet: Aus einer Feier mit zehn Kindern wird heutzutage schnell eine Party mit 50 oder, wie im Fall der 150'000-Dollar-Party inklusive Rollschuhlaufen über dem Pool, eine mit 200 Leuten, die allesamt unterhalten und verköstigt werden müssen.

Wird der Kindergeburtstag so zum blossen Vorwand für Eltern, die es selbst mal wieder so richtig krachen lassen wollen? «Es ist zunächst einmal positiv, wenn man seinen Kindern eine tolle Feier bieten möchte», sagt Kinderpsychologin Brittany Dafesh, und natürlich sind das unvergessliche Momente, wenn das Kind auf dem heiligen (Kunst-)Rasen der Los Angeles Rams Football spielt oder im Grand Canyon klettert. Man solle sich aber stets bewusst machen, warum man so eine Party ausrichte.

Event-Planerin Zelken rät auch dazu, darauf zu achten, was Kinder einem danach über die Party sagen. Was ihnen gefallen habe. Oft gehe es dann nicht um die bombastische Kulisse fürs Instagram-Foto, sondern darum, wie toll es war, Batman getroffen zu haben. Oder wie viel Spass man beim Rollerskaten hatte. Egal sei, was andere denken, sagt Zelken zwar, aber dann schiebt sie noch einen Satz hinterher. Dass Übertreibung zu einem Stilmittel geworden sei, über das zumindest in L.A. keiner mit den Augen rollt – «sondern dem man applaudiert».



