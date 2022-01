Wegen technischer Probleme – Kinderimpfung: Start zur Anmeldung mit Verspätung Seit Montagmorgen können Kinder im Kanton Zürich zur Covid-Impfung angemeldet werden. Der Start verlief nicht ganz nach Plan. Martin Huber

Seit Montag können Kinder im Kanton Zürich für die Covid-Impfung angemeldet werden. Foto: Keystone

Nun ist es also so weit: Die Covid-Impfung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren ist im Kanton Zürich freigegeben. Die Zürcher Gesundheitsdirektion schaltete am Montagmorgen die ersten Impftermine für Kinder auf. Geimpft werden kann ab morgen Dienstag im Kinderspital Zürich, in den Impfzentren am Zürcher Hirschengraben und in Uster sowie in Kinderarztpraxen.

Wie viele Kinder bereits für die Impfung angemeldet wurden, konnte die Gesundheitsdirektion am Mittag noch nicht sagen. Erste Zahlen sollen erst am späteren Nachmittag kommuniziert werden. Das Interesse an der Kinderimpfung sei aber vorhanden, erklärte Sprecher Patrick Borer.