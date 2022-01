Hohe Infektionszahlen – Kinderspital gibt Entwarnung 

Erstmals seit Beginn der Pandemie steigt die Zahl der hospitalisierten Kinder mit Covid-19 deutlich an. Bis anhin lag sie in der Altersgruppe der 0- bis 9-Jährigen jeweils im einstelligen Bereich. Letzte Woche verzeichnete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 44 neue Hospitalisationen, eine Woche davor waren es noch 38.

Ist Omikron also gefährlicher für Kinder und Jugendliche? «Nein», sagt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) und Leiter der Infektiologie am Kinderspital Zürich. Er ordnet die Zunahme ein: «Sehr viele Kinder stecken sich zurzeit mit der Omikron-Variante an, das Virus breitet sich insbesondere in der Altersgruppe der 0- bis 9-Jährigen sehr schnell aus», sagt Berger. Deshalb würden auch die Hospitalisationen steigen. Die Omikron-Variante sei jedoch nicht gefährlicher für Kinder, ganz im Gegenteil, so Berger: «Die Zunahme der Fallzahlen ist anteilsmässig viel höher als die der Hospitalisationen.» Auf Intensivpflege war letzte Woche im Kinderspital wegen Corona nur ein Kind angewiesen – laut Berger nur für kurze Zeit.