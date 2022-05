Film-Highlights der Woche – Kino Kosova zeigt eine Frau, die gegen Männer kämpft Neben dem Filmfestival empfehlen wir eine Krimiserie mit Ella Rumpf und eine Komödie um die Mutter eines Guantánamo-Häftlings. Gregor Schenker Pascal Blum Matthias Lerf

«Vera Dreams of the Sea» läuft am Filmfestival Kino Kosova. Die Hauptfigur legt sich mit Gangstern an. Foto: Kino Kosova

Kino Kosova

Nach der erfolgreichen ersten Ausgabe im vergangenen Jahr geht Kino Kosova nun in die nächste Runde. Das Festival zeigt neue Filme aus dem jungen Balkan-Staat und seiner Diaspora, darunter «Vera Dreams of the Sea». Die Frau aus dem Titel lebt mit ihrem Mann in Pristina. Er war früher Richter, sie arbeitet als Gebärdensprache-Dolmetscherin. Zusammen besitzen die beiden ein Haus irgendwo auf dem Land, das sie schon lange loszuwerden versuchen.

Da stellt sich heraus, dass die neue Autobahn zwischen Kosovo und Nordmazedonien direkt an dem Dorf vorbeiführt, wo das Haus steht. Woraufhin dessen Wert explodiert. Endlich finden sich potenzielle Käufer, und Vera träumt schon davon, mit dem Geld einen Ruhestand am Meer zu finanzieren. Da nimmt sich ihr Mann das Leben.

Nach der Beerdigung erhält Vera Besuch vom Cousin des Toten. Er passt seit Jahren auf das Anwesen auf und behauptet nun, der ehemalige Richter habe es ihm vermacht. Vera wehrt sich gegen diesen Anspruch, merkt aber bald, dass der Cousin selbst von skrupellosen Hintermännern unter Druck gesetzt wird.

Regisseurin Kaltrina Krasniqi legt in ihrem Thriller Korruption und patriarchale Strukturen offen – es geht nicht zuletzt darum, dass vor allem Frauen leiden, wenn Männer Mist bauen. Krasniqi schildert das mit eleganten Bildern und lakonischem Humor. Sie wir ihren Film in Zürich vorstellen und Fragen beantworten. (ggs)

Tokyo Vice

Krimiserie von J. T. Rogers, USA 2022, 8 Folgen

«Miami Vice», aber in Tokio? Schliesslich ist Michael Mann, der schon die 80er-Jahre-Serie produzierte, auch Produzent und Regisseur der ersten Folge dieser neuen Thrillerserie. Tatsächlich beruht die aber auf den Memoiren von Jake Adelstein, der mit 19 von Missouri nach Japan zog, 1993 die Sophia-Universität absolvierte und Reporter bei der Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» wurde, als erster westlicher Ausländer. Man muss kein Japanologe sein, um zu wissen, wie bemerkenswert diese Leistung ist. Vor allem, weil Adelstein in der Folge Kontakte zu den Yakuza aufbaute.

Der echte Adelstein soll seine Erlebnisse öfter übertrieben haben, die Serie dramatisiert die japanische Unterwelt noch mehr. Der Reporter (Ansel Elgort) gewinnt das Vertrauen eines erfahrenen Ermittlers (Ken Watanabe) und freundet sich mit einem Yakuza an. Ein Treffpunkt ist der Onyx-Club, wo die Männer von Hostessen unterhalten werden (unter ihnen Polina, gespielt von der Schweizerin Ella Rumpf). Dass Adelstein auch noch potente Aikido-Moves draufhat, ist schwer zu glauben. Aber «Tokyo Vice» macht das mit einer stimmungsvollen Inszenierung wett: Der Style macht süchtig. (blu)

Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush

Tragikomödie von Andreas Dresen, D/F 2022, 119 Min.

Murat Kurnaz, als Sohn türkischer Eltern in Deutschland aufgewachsen, wurde 2001 in Pakistan verhaftet und ans US-Militär ausgeliefert. Dieses hielt ihn in Guantánamo fest, erst 2006 kam er frei. Kurnaz’ Autobiografie wurde unter dem Titel «Fünf Jahre Leben» bereits verfilmt, «Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush» schildert die Geschichte nun aus der Perspektive der Mutter.

So sehen wir, wie eine einfache Hausfrau hartnäckig um Gerechtigkeit kämpft. Mit dem Anwalt Bernhard Docke (Alexander Scheer) geht Rabiye bis vor den Obersten Gerichtshof der USA. Das wird nicht als blosses Drama erzählt, sondern mit den Mitteln der Komödie. Dass das aufgeht, liegt vor allem an der Comedian Meltem Kaptan in der Hauptrolle. Für ihre Leistung erhielt sie an der vergangenen Berlinale einen Silbernen Bären. (ggs)

Costa Brava, Lebanon

Satire von Mounia Akl, Libanon 2021, 106 Min.

Vor zwei Jahren flog am Hafen von Beirut ein Lagerhaus voller Ammoniumnitrat in die Luft. Auch das Büro von Regisseurin Mounia Akl («Beirut, I Love You») wurde erschüttert, ein anstehendes Filmprojekt musste verschoben werden.

Akl passte sich den Umständen an und schrieb das Drehbuch kurzerhand um: Nach dem grossen Knall haben viele Menschen die Stadt hinter sich gelassen, so auch Familie Badri. Die hat sich auf dem Land ein kleines Paradies mit Gemüseanbau und Hühnerzucht eingerichtet.

Alles ist gut, bis Arbeiter unterhalb des Anwesens ein riesiges Loch graben. Dort entsteht eine staatliche Mülldeponie. Der Vater stürzt sich in den Kampf gegen Abfallberge und korrupte Behörden, seine Familie fällt ihm zunehmend in den Rücken. Die ältere Tochter etwa verliebt sich in den Bauleiter, während die Frau feststellt, dass sie eigentlich das Leben in der Stadt vermisst.

Eine Politsatire mit märchenhaften Momenten: In einer Szene heben die Müllsäcke ab und fliegen wie Gespenster über den dunklen Himmel. (ggs)

Ab Fr 13.5. auf Filmingo

Bruder Klaus

Dokumentarfilm von Edwin Beeler, CH 1991, 78 Min.

«Mischt euch nicht in fremde Händel!» hat er wohl nie gesagt. Aber Niklaus von der Flüe (1417–1487) bleibt eine spannende Figur, oft vereinnahmt von verschiedenster Seite. Regisseur Edwin Beeler («Hexenkinder») hat seinen vor über 30 Jahren entstandenen Film über den Obwaldner Heiligen mithilfe der Stiftung Memoriav digital entstaubt und bringt ihn wieder in einige Kinos. Mal schauen, was er uns noch zu sagen hat. (ml)

So 15.5., 12.10 Uhr, Riffraff

Memories of Underdevelopment

Drama von Tomás Gutiérrez Alea, Kuba 1968, 97 Min.

Knapp zehn Jahre nach der kubanischen Revolution: Castro und Co. haben die korrupte Elite um Batista abgesetzt. Auch Sergio (Sergio Corrieri) entstammt einer reichen Familie – im Gegensatz zu seinen Freunden und Verwandten ist er aber auf der Insel geblieben. Wo er nun einen Blick auf die veränderte Gesellschaft wirft. Das ergibt eine faszinierende Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte. Die studentische Filmstelle zeigt das Werk in der Reihe «Clash and Class». (ggs)

Di 17.5., 20 Uhr, Filmstelle, Stuz2

