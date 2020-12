Gegen den Fachkräftemangel – Kispi erhöht Lohn von Intensivpflegenden Das Kinderspital Zürich will sein Personal zu einem Umzug in den Neubau in der Lengg bewegen. Deshalb ergreift es nun Massnahmen.

2023 zieht das Kinderspital aus Hottingen weg in den Neubau in der Lengg. Foto: Reto Oeschger

Für das Kinderspital Zürich steht der Umzug in den Neubau in Zürich Lengg erst 2023 an. Doch schon jetzt sorgt es sich um den Bestand an Fachkräften. Es will diese auch am neuen Ort weiterbeschäftigen. Angesichts des Fachkräftemangels greift das Universitätsspital für Kinder deshalb zu verschiedenen Massnahmen, wie das Spital am Mittwoch mitteilt.

Als Erstes erhalten Pflegefachpersonen der Intensivpflege mehr Lohn. Dieser wird an die Marktsituation angeglichen, wie es heisst. Dazu investiert das Spital jährlich rund 0,7 Millionen Franken. Flankierende Massnahmen mit Fokus auf weitere Bereiche mit Fachkräftemangel folgen in einem zweiten Schritt bis zum 1. Januar 2022. Der Fokus liegt auf der Rekrutierung, Ausbildung, Personalentwicklung und Entlöhnung.

Viele Ausbildungsstellen

Das Universitäts-Kinderspital Zürich bildet seit vielen Jahren Pflegefachpersonen der Intensivpflege aus. Permanent bietet es rund 12 Ausbildungsstellen für das Nachdiplomstudium HF in Intensivpflege an. Es kann dabei einen Grossteil der Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung für eine direkt anschliessende Tätigkeit am grössten Universitäts-Kinderspital der Schweiz gewinnen.

Der Neubau in der Lengg der Architekten Herzog & de Meuron sollte 2023 fertiggestellt und bezugsbereit sein.

ema