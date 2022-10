Kindersärge und weisse Rosen – Kita-Angriff stürzt Thailand in tiefe Trauer Bei einem Attentat in einer Kindertagesstätte sind 37 Menschen gestorben, darunter viele Kleinkinder. Während das Motiv des Täters weiterhin unklar ist, ist das Land fassungslos.

Angehörige der Opfer weinen, als die Särge in einem Tempel in Nong Bua Lamphu, Thailand, geöffnet werden (07. Oktober 2022). Bild: Sirachai Arunrugstichai (Getty Images)

Der blutige Angriff auf eine Kindertagesstätte im Nordosten von Thailand mit 37 Todesopfern hat das Land in tiefe Trauer gestürzt und Diskussionen über die geltenden Waffengesetze ausgelöst. Die Flaggen in dem südostasiatischen Land wehten am Freitag auf halbmast, auch die deutsche Botschaft in Bangkok trug Trauerbeflaggung.

Am Abend wollten König Maha Vajiralongkorn und Königin Suthida zum Ort der Tragödie reisen und unter anderem die Verletzten im Krankenhaus besuchen. Das Massaker ist eine der schlimmsten Gewalttaten in der jüngeren Geschichte des Landes.

Ein wegen Drogendelikten aus dem Dienst entlassener Polizist hatte am Donnerstag die Kita in der Provinz Nong Bua Lamphu gestürmt. Mit einer Schusswaffe und einem Messer ging er wahllos auf Betreuer und Kinder los. Unter den Opfern sind nach Polizeiangaben 24 Kleinkinder im Alter zwischen zwei und vier Jahren.

Täter stand vermutlich unter Drogen

Viele Spitzenpolitiker aus aller Welt von der britischen Premierministerin Liz Truss bis zum australischen Regierungschef Anthony Albanese drückten Thailand ihre Anteilnahme aus. Papst Franziskus schrieb in einem Beileidstelegramm, er sei zutiefst traurig über «die schreckliche Attacke». Das Oberhaupt der katholischen Kirche sprach von einem «Akt unaussprechlicher Gewalt gegen unschuldige Kinder» und betonte, er bete für die Heilung der Verletzten sowie für die trauernden Familien.

Die meisten Kinder waren gerade beim Mittagsschlaf, als ihr Mörder kam. Nur ein einziges kleines Mädchen soll dem Täter unverletzt entkommen sein, möglicherweise habe er es nicht bemerkt, hiess es. Fast ein Dutzend Menschen wurden verletzt, einige davon schwer.

1 / 3 Freiwillige tragen gekühlte Särge, in denen die Opfer bis zu ihrer Beerdigung im Wat-Si-Uthai-Tempel in Nong Bua Lamphu aufgebahrt werden sollen (07. Oktober 2022). Bild: Sirachai Arunrugstichai (Getty Images)

Später fuhr der Mann in einem Pick-up zu seinem Haus und tötete auf dem Weg weitere Menschen. Dann zündete er den Wagen an. Als die Polizei das Gebäude umstellte, erschoss er den Ermittlern zufolge zunächst seine Frau, seinen dreijährigen Sohn und dann sich selbst.

Das Motiv des 34-Jährigen ist weiter unklar. Jedoch gibt es Vermutungen, dass er unter Drogen oder Medikamenten gestanden haben könnte. Er war im Juni entlassen worden, nachdem Methamphetamin-Pillen bei ihm gefunden wurden. Gegen ihn lief ein Verfahren.

Kurz vor der Bluttat soll eine Anhörung stattgefunden haben. Nachdem der Angeklagte das Gericht verlassen hatte, habe er gestresst gewirkt und Beruhigungsmittel eingenommen, zitierte Vize-Polizeichef Torsak Sukwimol die Mutter des Täters. Anschliessend habe er eine Paranoia entwickelt. Er habe zu seiner Waffe gegriffen und sei in die Kindertagesstätte gefahren.

Relativ strenge Waffengesetze

Am Freitag versammelten sich zahlreiche trauernde Angehörige am Ort der Tragödie und legten weisse Rosen nieder. Auf Bildern waren in Tränen aufgelöste Menschen zu sehen, die Babydecken und Milchfläschchen an sich drückten. Viele lagen sich in den Armen und versuchten, gegenseitig Trost zu spenden.

Die Gesichter zeugten von grenzenlosem Schmerz und Fassungslosigkeit. Ministerpräsident Prayuth Chan-o-cha legte am Freitag an der Kita ebenfalls einen Strauss weisser Blumen nieder. Die Regierung und das Königshaus versprachen den Familien Unterstützung.

Der thailändische Premierminister Prayuth Chan-o-cha legte an der Kita einen Strauss weisser Blumen nieder (07. Oktober 2022). Bild: Sirachai Arunrugstichai (Getty Images)

Die jungen Opfer waren am späten Donnerstag in goldverzierten Särgen in Rosa und Weiss auf eine Polizeistation gebracht worden. Der Einsatzleiter beschrieb die Bilder, die sich den Rettungskräften vor Ort boten, als erschütternd. «Das war eine Szene, die niemand sehen will. Es war grauenhaft. Das waren kleine Kinder, die gerade schliefen», zitierte die Nachrichtenseite «The Thaiger» den Mann.

In einem Kommentar hiess es: «Massenschiessereien scheinen eher etwas zu sein, das man in Amerika sieht, deshalb hat die Nachricht von dem Amoklauf in Thailand die Bürger bis ins Mark erschüttert.» Tatsächlich hat Thailand generell recht strenge Waffengesetze, die aber relativ leicht – und oft – umgangen werden. Die meisten Schusswaffen im Land sind illegal. Es kommt auch immer wieder zu Gewalt, häufig auch mit Todesfolge – jedoch sind Verbrechen mit vielen Todesopfern sehr selten.

Der Mann sei eine «tickende Zeitbombe» gewesen

Der Täter soll die Pistole aber legal besessen haben. Als Ex-Polizist sei er geübt im Umgang mit Schusswaffen gewesen, sagte der Kriminologe Krisanaphong Poothakool von der Rangsit-Universität in Zentralthailand dem Sender ThaiPBS. Der Experte forderte, eine psychiatrische Untersuchung und eine Prüfung des Strafregisters für jeden einzuführen, der einen Waffenschein erwerben möchte.

Zum möglichen Auslöser für die Tat sagte der Professor, eventuell hätten eine Kombination aus Drogen, Frustration und Stress zu dem Gewaltexzess geführt. Der Mann sei eine tickende Zeitbombe gewesen. Jedoch müsse der Fall noch genau untersucht werden.

Vor zweieinhalb Jahren stand Thailand bereits einmal unter Schock. Im Februar 2020 hatte ein Soldat bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum in Nakhon Ratchasima im Nordosten des Landes 29 Menschen getötet. Es gebe eine Parallele zu dem neuen Fall, erklärte Poothakool: Auch der damalige Täter sei geübt im Umgang mit Waffen gewesen. Später wurde der Mann von Einsatzkräften erschossen.

SDA/lif

