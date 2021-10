Schwere Vorwürfe gegen Cuomo – Klage gegen Ex-Gouverneur von New York eingereicht Zwei Monate nach dem Rücktritt wird Andrew Cuomo wegen sexuellen Vergehens offiziell beschuldigt. Er soll mehrere Frauen belästigt haben, bestreitet aber die Vorwürfe.

Andrew Cuomo sieht sich Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert. AFP Lange wurde er gefeiert – auch für sein Krisenmanagement in der Pandemie. Er wurde sogar als Präsidentschaftskandidat gehandelt. Dann kam der Fall. Im August 2021 trat er zurück. Getty Images via AFP Neue Gouverneurin des Bundesstaats New York ist Kathy Hochul – hier bei ihrer Vereidigung Ende August. (24. August 2021) Getty Images via AFP 1 / 3

Nach seinem Rücktritt wegen Belästigungsvorwürfen ist der frühere New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo nun wegen eines sexuellen Vergehens beschuldigt worden. Beim Stadtgericht von Albany sei eine Klage wegen eines «Sexualverbrechens» eingereicht worden, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Cuomo wird darin beschuldigt, im Dezember 2020 seine Hand in die Bluse des Opfers gesteckt und ihr an die linke Brust gefasst zu haben.

Cuomo war im August zurückgetreten und damit einem drohenden Amtsenthebungsverfahren zuvorgekommen. Zuvor hatte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James einen Bericht veröffentlicht, in welchem dem Gouverneur vorgeworfen wird, elf Frauen sexuell belästigt zu haben. Cuomo hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

«Die heute gegen Cuomo eingereichte Klage wegen gewaltsamer Berührung bestätigt die Ergebnisse unseres Berichts», erklärte Generalstaatsanwältin James am Donnerstag. Gewaltsame Berührung ist ein Vergehen, das mit einer Haftstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden kann.

Der aus einer Politiker-Dynastie stammende Cuomo war 2010 zum Gouverneur gewählt worden und war zwischenzeitlich einer der Stars der Demokraten. Während der Hochphase der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 wurde der für sein Krisenmanagement gelobte Politiker sogar als möglicher Präsidentschaftskandidat seiner Partei gehandelt.

Später wurde ihm aber vorgeworfen, das Ausmass von Todesfällen in Pflegeheimen verheimlicht zu haben. Ausserdem warfen ihm immer mehr frühere Mitarbeiterinnen sexuelle Belästigung vor

AFP/roy

