«Apropos» – der tägliche Podcast – «Klar macht man wieder auf, wenn man kann!» Seit Montag kann man Kaffee und Wein wieder draussen vor dem Lieblingslokal trinken. Zahlt sich das für die Wirtinnen und Wirte aus? Ein Zürcher Gastronom über den ersten Tag mit offener Terrasse. Mirja Gabathuler

«Es ist so ein Bedürfnis», sagt Gastronom Michel Péclard gestern mit Blick auf die vollen Terrassen seiner Lokale. Bild: Sabina Bobst (Tamedia)

«Hei, es isch doch nöd nur de Cholle im Vordergrund», sagt Michel Péclard. Der Zürcher Gastronom, der u.a. das Restaurant Pumpstation und Fischers Fritz am Zürcher Seeufer betreibt, ist am Ende des Montags geradezu euphorisch: Die Gäste freuen sich, sein Team freut sich – die Terrassen sind voll, die Kasse stimmt. «Wir hatten heute so viel Umsatz wie noch nie.»

Seit gestern dürfen Restaurants, Cafés und Bars ihre Aussenplätze wieder bewirtschaften. Sind darüber alle Gastronomen und Wirtinnen so erfreut wie Péclard? Lohnt sich der Betrieb finanziell, wenn die Innenräume geschlossen bleiben? Und wie blickt die Gastrobranche nach gut eineinhalb Jahren Corona-Pandemie in die Zukunft? Darüber spricht Inland-Redaktor Yann Cherix in der heutigen Folge des täglichen Podcasts «Apropos».

