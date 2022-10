Iranische Drohnen für Putin – Klein, billig, tödlich Im Krieg gegen die Ukraine setzt Russland neuerdings vor allem iranische Drohnen ein. Sie stellen eine Bedrohung für das angegriffene Land dar. Enver Robelli

Die Shahed-136-Drohnen, die von Russland unter dem Namen Geran-2 eingesetzt werden, haben eine Reichweite von über 2000 Kilometern. Foto: PD

Unter den Feinden der Ukraine rangiert der Iran derzeit höchstwahrscheinlich an zweiter Stelle nach Russland. Das Regime in Teheran hat die russische Armee seit dem Sommer mit Hunderten Drohnen ausgestattet, die immer öfter ukrainische Ziele attackieren. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach kürzlich von einer Zusammenarbeit des Iran «mit dem Teufel». Das Aussenministerium in Kiew entzog daraufhin dem iranischen Botschafter die Akkreditierung und wies mehrere Diplomaten aus.