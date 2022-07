Sweet Home: Poolblau in der Wohnung – Kleine Abkühlung gefällig? Das leuchtende Blau ist zwar keine typische Wohnfarbe, aber es tut dem Zuhause trotzdem gut, wie diese zehn coolen Inspirationen zeigen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Die Kühle

Küche mit poloblauen Kacheln. Tableware und Foto: Nordal

Also eigentlich hatte ich hier eine Esszimmergeschichte geplant. Doch es ist ganz einfach viel zu heiss dafür. Momentan möchte man am liebsten nur irgendwo im Wasser stehen, es plätschern hören oder sich von einer Welle davontragen lassen. Ein bisschen kann das eine ganz bestimmte Farbe: das Poolblau. In dieser Küche wurde für die Kacheln an der Wand ein heller Ton davon gewählt. Keine gute Idee für ein Esszimmer, aber für eine Küche oder ein Bad. Zusammen mit Schwarz wird es sehr elegant und wenn man dann noch frische Muscheln und kühlen Wein serviert, ist auch der heisseste Sommertag cool und kühl.