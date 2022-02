Ausnahmezustand in Ottawa – «Hier ist etwas aus den USA herübergeschwappt» In Kanada gehen Lastwagenfahrer und andere Demonstranten gegen Impfpflicht und Corona-Massnahmen auf die Strasse. Sie sind aggressiv, laut und rücksichtslos. Die Mehrheit ist entsetzt. Christian Zaschke aus New York

Wollen bleiben, bis alle Massnahmen fallen: Lastwagen werden im Zentrum von Ottawa nachgetankt. Foto: Minas Panagiotakis (Getty Images)

Dass die Proteste in Kanada gegen die Covid-Massnahmen der Regierung nun wirklich aus dem Ruder gelaufen sind, wurde Graham Fraser spätestens klar, als die Demonstranten in der Hauptstadt Ottawa die Statue von Terry Fox für ihre Zwecke missbrauchten. Fox wird in der Nähe des Parlaments mit einem Denkmal geehrt, weil er 1980 zu einem denkwürdigen Marathon of Hope aufbrach, um Geld für die Krebsforschung zu sammeln. Wer sich an dieser Statue vergehe, sagt Fraser, ein leitendes Mitglied der Universität von Ottawa, einst Professor für Kanada-Studien am McGill-Institut, der vergehe sich am Gedächtnis des Landes.