Nachfolge im Konzern – «Kleine Zarin»: Nach Silvios Tod führt Tochter Maria das Imperium Berlusconi Sie gilt als ehrgeizig. Jetzt sagt Maria Berlusconi (56), wie es mit dem Familiengeschäft weitergeht. Von ihrem Vater hat sie viel übernommen. Nur eines nicht. Ulrike Sauer

Marina Berlusconi ist seit 18 Jahren Präsidentin der Finanzholding Fininvest, welche die Finanzbeteiligungen des Berlusconi-Clans kontrolliert. Foto: Pier Marco Tacca (Getty Images)

Fünf dunkle Limousinen schlängeln sich am Montagmorgen durch den dichten Mailänder Berufsverkehr. Aus verschiedenen Richtungen steuern sie dasselbe Ziel an: die Klinik San Raffaele im Norden der Stadt. Versteckt hinter verdunkelten Fensterscheiben und grossen Sonnenbrillen eilen die Kinder ans Sterbebett ihres berühmten Vaters.

Als sie eintreffen, ist es bereits zu spät. Dafür nehmen Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora und Luigi Berlusconi dann später auf ihre sehr spezielle Art Abschied: «Ciao papà» rufen sie ihrem Vater am Nachmittag auf einem Banner nach, das an der Spitze des Sendeturms des Fernsehkonzerns Mediaset angebracht ist. 100 Meter über der Stadt, dem Himmel nahe. Öffentlicher geht es nicht. (Lesen Sie unseren Nachruf auf Silvio Berlusconi: Er hat die Welt verändert, wenn auch nicht zum Guten)

Am Montag verabschiedeten sich die fünf Berlusconi-Kinder am Mediaset-Turm in Mailand von ihrem Vater. Foto: Piero Cruciatti (AFP)

In diesem Moment sprachen die fünf Nachkommen von Silvio Berlusconi mit einer Stimme. Das ist nicht immer so gewesen. Ihre Interessen driften auseinander. Naturgemäss, denn zwischen der Ältesten, 56, und dem Jüngsten, 34, liegen 22 Jahre Altersunterschied. Berlusconis Kinder stammen aus zwei Ehen und sie sind bislang sehr unterschiedlich in die Konzernverantwortung einbezogen.

Unter den Halbgeschwistern nisten Rivalitäten, Misstrauen und vielleicht sogar Neid. Das labile Gleichgewicht der Dynastie gilt schon lange als eine Schwachstelle im Familienkonzern des Medienunternehmers und zieht seit einem Jahrzehnt das Interesse der Öffentlichkeit an. Nun ist der heikle Moment gekommen, in dem die Verantwortung an die zweite Generation übergeht. (Mehr: Berlusconis Medien – Sein Italien war Glitzershow und Spektakel)



Es geht um Milliarden und Gefühle

Und wie immer geht es bei der Nachfolge eines Imperiums nicht nur um die Milliarden, sondern auch um Emotionen und um Gefühle.

Alle schauen jetzt auf sie: Marina Berlusconi. Die Erstgeborene. Die Vestalin. Die engste Vertraute des Patriarchen. Als Präsidentin der Finanzholding Fininvest, die das Firmenkonglomerat des Clans kontrolliert, wacht sie seit 18 Jahren streng über die Unternehmensbeteiligungen der Familie. Sie war die Sparringspartnerin des exzentrischen, skandalumwitterten Vaters. Es prasseln nun Fragen über Fragen auf sie ein. Eine vor allem: Wird der Abgang des Vaters auch den Abschied vom Familien-Imperium bedeuten?

Vom Papa hat sie den Führungswillen und Machttrieb.

Marina Berlusconi ist eine Frau mit zwei Gesichtern. In jungen Jahren ist die Tochter blitzschnell an die Konzernspitze aufgestiegen. «Zarina», kleine Zarin, nannte man sie. Sie verteidigte das Familienimperium mit Zähnen und Klauen, als Medientycoon Rupert Murdoch 1998 nach Italiens Privatfernsehen griff. Sie hält seit sieben Jahren den Avancen des französischen Firmenjägers Vincent Bolloré stand, eines alten Verbündeten ihres Vaters. Vom Papa hat sie Führungswillen und Machttrieb. Ihr Mentor, der TV-Chef Fedele Confalonieri, nannte sie vor langer Zeit einen «Presslufthammer».

Es gibt auch eine andere Marina, die ihrem Vater so gar nicht ähnelt. Sie ist schüchtern und öffentlichkeitsscheu. Die Tochter des schillernden Medientycoons gibt ein Interview im Jahr, immer demselben Journalisten der Mailänder Tageszeitung «Corriere della Sera». In der Regel schriftlich. Ihre Stimme kennen nur wenige. Sie ist aber die Wortführerin der zweiten Generation. Sie hält nun die Fäden in der Hand. Und sie setzt auf Kontinuität.

Trotzdem steht jetzt auf einen Schlag an der Börse in Mailand der Medienkonzern Mediaset im Rampenlicht. Ringen sich die Kinder nach dem Tod des Gründers zum Verkauf durch? Die Aktien des Fernsehunternehmens, das vor anderthalb Jahren in Media for Europe (MFE) umbenannt wurde, schossen nach der Todesmeldung um knapp elf Prozent nach oben. Der Anleger-Zynismus wird von der Spekulation angetrieben. Börsenfantasien geben dem Kurs Auftrieb. Es sei vorstellbar, dass sich die Nachkommen nun von MFE trennen könnten, erklären Analysten die Rally.

Nach dem Tod ihres Vaters versprach sie, «in jeder Hinsicht absolute Kontinuität zu wahren»: Marina Berlusconi. Foto: Matteo Gribaudi (Imago Images)

Das grosse Risiko-Spiel um das Erbe des viermaligen Regierungschefs wird um diese Adresse ausgefochten: das Hauptquartier des Medienkonzerns MFE in Cologne Monzese vor den Toren Mailands, der auch knapp 30 Prozent des Münchner Fernsehunternehmens Prosieben Sat 1 kontrolliert.

Das US-Magazin «Forbes» schätzte Silvio Berlusconis Vermögen Ende 2022 auf 6,4 Milliarden Euro. Die Finanzholding Fininvest, an der Silvio Berlusconi und seine fünf Kinder beteiligt sind, machte 2021 einen Umsatz von knapp vier Milliarden Euro und erzielte 360 Millionen Gewinn. Sie garantierte den Familien-Aktionären 150 Millionen Euro Dividende. Fininvest kontrolliert MFE mit 50 Prozent, die Beteiligung ist 800 Millionen wert. (Hören Sie: Podcast «Apropos» – Das Erbe von Silvio Berlusconi)

Der Finanzkonzern Mediolanum, an dem Fininvest 30 Prozent hält, ist mit 1,8 Milliarden Euro die wertvollste Beteiligung. Ausserdem hält Fininvest 53,3 Prozent an Italiens grösstem Buch- und Zeitschriftenverlag Mondadori. Der persönliche Immobilienbesitz von Silvio Berlusconi wird auf eine halbe Milliarde Euro geschätzt.

Medienkonzern muss sich behaupten

Dass die Spekulation MFE im Visier hat, liegt vornehmlich an der Schwäche des Konzerns im hart umkämpften Medienmarkt, wo sich der TV-Sender zwischen den amerikanischen Internetkonzernen und Streaming-Anbietern behaupten muss. Kritiker werfen Unternehmenschef Pier Silvio Berlusconi vor, keinen Weg gefunden zu haben, um zu expandieren. Sein Traum vom europäischen Medienkonzern hat sich nicht erfüllt. Der Vorstoss in Deutschland bei Prosieben war glücklos. Die Nachricht vom Tod Berlusconis bescherte auch dem Münchner Medienunternehmen am Montag an der Frankfurter Börse einen Kursgewinn von 5,4 Prozent.

Doch dann dämpfte die Fininvest-Präsidentin Marina Berlusconi die Börseneuphorie mit einer Pressemitteilung. Titel: «Silvio Berlusconis Genie – unveräusserliches Erbe des Unternehmens». Sie versprach, «in jeder Hinsicht absolute Kontinuität zu wahren». Ihr Bruder, MFE-Chef Pier Silvio, legte am Dienstag in einem Brief an die Mitarbeiter nach: «Heute müssen wir nach vorne schauen und uns noch mehr engagieren, um einen noch stärkeren Konzern aufzubauen.»

Doch es ist nicht gesagt, dass die beiden älteren Kinder das Spiel in der Hand haben. Mit welchen Aktienanteilen sich die Erben an den Tisch setzen werden, wird erst die Testamentseröffnung zeigen. Teilt Berlusconi seinen 61,2-Prozent-Anteil an Fininvest zu gleichen Teilen an seine fünf Kinder auf, würden die drei Jüngeren aus zweiter Ehe die Mehrheit in der Konzernholding übernehmen. Ihnen werden weniger Skrupel nachgesagt, die MFE-Beteiligung zu Geld zu machen. Dann geht die Börsen-Rally von vorne los.

