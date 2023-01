Zwischenfall am Flughafen Zürich – Kleiner Flieger legt grosse Landepiste lahm Ein Schulflugzeug prallt bei der Landung in die Pistenbeleuchtung, es knickt ein. Darauf muss die Piste 14 gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Pascal Unternährer

Eine Cirrus-Propellermaschine crashte am Flughafen Zürich in die Pistenbeleuchtung. Symbolfoto: Alamy

Der kleine Flieger nähert sich von Norden her der Piste 14. Es ist jene Piste, auf der am Flughafen Zürich die grossen Maschinen landen. Doch die Propellermaschine fliegt zu tief. Bei der Landung am vergangenen Donnerstag um 17.16 Uhr mäht sie an der Pistenschwelle eine hervorstehende Bodenbeleuchtung nieder. Dabei wird das rechte Fahrwerk des Kleinflugzeugs beschädigt. Trotzdem kann die Maschine landen und ausrollen.