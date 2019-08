Kleinflugzeug versinkt im Meer

In den USA stürzte am Dienstagabend ein Kleinflugzeug nahe Half Moon Bay in Kalifornien ins Meer. Ein Pilot aus einem anderen Flugzeug beobachtete den Absturz. Laut US-Medien wählte er den Notruf. Die Küstenwache rückte aus und barg die Verunglückten mittels eines Helikopters.

David Lesh, der Pilot des Kleinflugzeuges, filmte die Ankunft des Rettungshelikopters aus dem Wasser. Er und seine Passagierin hatten sich unverletzt aus der Maschine retten können, bevor diese versank. Laut Lokalmedien wird derzeit untersucht, was zum Absturz der Beechcraft Bonanza geführt hat. (vwi)