«Renovate Switzerland» in Zürich – Klima-Aktivisten blockieren die Hardbrücke Sie fordern vom Bund 4 Milliarden Franken für eine Bildungsoffensive im Baugewerbe, um alle Gebäude in der Schweiz sanieren zu können. Das sei nötig, wenn die Schweiz ihre Klimaziele erreichen wolle. Sascha Britsko Liliane Minor

Kein Durchkommen mehr: Aktivisten blockieren die Hardbrücke. Foto: leu

Sechs Klima-Aktivisten haben am Samstagnachmittag die Zürcher Hardbrücke beidseitig blockiert. Sie trugen orange Warnwesten und spannten ein Transparent, auf dem in Grossbuchstaben «Renovate Switzerland» stand. Das Signet erinnerte an jenes von «Rivella».