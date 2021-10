Extinction Rebellion in Paris – Klima-Aktivisten stürmen Modeschau von Louis Vuitton Rund 30 Personen haben in Paris eine Modeschau gestürmt. Konsum führe zum Aussterben, skandierten sie, bevor sie abgeführt wurden.

Die Aktivistinnen wurden abgeführt. (5. Oktober 2021) Foto: Vianney Le Caer/Invision (Keystone)

Aktivisten der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben eine Modenschau des Luxus-Labels Louis Vuitton in Paris gestürmt. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, bestieg eine Aktivistin der Gruppe inmitten der Pariser Fashion Week am Dienstag den Laufsteg im Kunstmuseum Louvre. Dort hielt sie ein Banner mit der Aufschrift: «Überkonsum = Aussterben» in die Höhe, bevor Wachleute sie verscheuchten.

Laut einer gemeinsamen Erklärung von Extinction Rebellion und den Klimaschutzgruppen Friends of the Earth und Youth for Climate waren insgesamt rund 30 Menschen an der Protestaktion beteiligt. Zwei von ihnen wurden demnach festgenommen.

«Überkonsum = Aussterben» steht auf diesem Transparent einer Aktivistin. Foto: Vianney Le Caer/Invision (Keystone)

Louis Vuitton reagierte auf AFP-Anfrage zunächst nicht auf den Vorfall.

Die Klimaschutz-Aktivisten forderten die französische Regierung auf, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, um das Produktionsniveau in der Textilbranche zu deckeln. In Frankreich seien im Jahr 2019 42 Kleidungsstücke pro Kopf verkauft worden, kritisierten sie.

Extinction Rebellion sieht die Textilbranche in der Verantwortung für den Konsum von Kleidern. (5. Oktober 2021) Foto: Vianney Le Caer/Invision (Keystone)

AFP/oli

