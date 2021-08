Protest gegen die Grossbanken – Klimaaktivisten besetzen Paradeplatz Rund 200 Personen haben am Montag die Eingänge von UBS und CS versperrt. Ein Teil von ihnen wurde vorübergehend verhaftet und dann aus der Stadt verwiesen. David Sarasin

Die Polizeiaktion dauerte mehrere Stunden, 30 Personen wurden verhaftet. Foto: Thomas Egli

Die Aktionswoche starteten die Klimastreikenden mit einem Knall. Kurz vor 6 Uhr am Montagmorgen installierten sich rund 80 Personen vor den Eingängen der Grossbanken am Paradeplatz und an der Bahnhofstrasse. Teilweise angekettet an Leihvelos und mit ihren Armen an Fässern festgemacht, besetzten sie in einem Sitzstreik vier Eingänge von Credit Suisse und UBS.

Die Mitarbeitenden der Grossbanken mussten die Hintereingänge benutzen. Der Tramverkehr wurde aufgrund des Polizeieinsatzes und der Sympathisanten und Schaulustigen rund um die besetzten Eingänge teilweise eingestellt. Rund 200 Klimaaktivsten hatten sich in der Innenstadt eingenistet.