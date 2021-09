Extinction Rebellion in Zürich – Klimaaktivisten üben, wie man in Zürich Strassen blockiert Anfang Oktober will Extinction Rebellion in Zürich einen Verkehrsknotenpunkt blockieren. In Biel trafen sich die Aktivisten zum Training. David Sarasin

Eine Aktivistin zeigt, wie man sich bei einer Verhaftung verhalten muss. Auch das Fernsehen filmt mit. Foto: Marcel Bieri

An einem warmen Herbstnachmittag auf einem Rasen in Biel trainiert eine Gruppe für den Ernstfall auf dem Zürcher Asphalt. Cécile Bessire liegt dafür rücklings auf dem Fussballrasen. Zwei Frauen und ein Mann versuchen, sie an Armen und Beinen zu packen. Sie dreht sich in einer schnellen Bewegung auf den Bauch, die Arme legt sie schlaff neben sich.

Etwas später steht die 27-Jährige auf der alten Tribüne eines ausrangierten Fussballstadions, wo der Kurs stattfindet, vor einer Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten: «Wenn ich auf dem Bauch liege, dürfen die Polizisten mich nicht an den Armen wegtragen», erklärt Bessire. Wichtig sei im Fall einer Verhaftung, sich schwer zu machen, sich so passiv zu verhalten wie nur irgendwie möglich.