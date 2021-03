Strenges Zürcher Regime – Klimajugendliche gehen juristisch gegen Demoverbot vor Es gehe nicht an, dass der Kanton Zürich das Demonstrationsverbot einschränke, sagt eine Anwältin, die die Klimastreikenden berät.

Auf dem Sechseläutenplatz demonstrierten die Klimajugendlichen mit Corona-konformen Sit-ins. Foto: Andrea Zahler

Die Klimastreikenden wehren sich gegen das Demonstrationsverbot in Zürich. Sie fechten die abgelehnte Bewilligung für die Demonstration vom letzten Freitag an. «Der Bundesrat hat in seiner Covid-Verordnung politische Kundgebungen ausdrücklich erlaubt», sagt Anwältin Manuela Schiller, die die Klimastreikenden berät, in der «NZZ am Sonntag». «Es geht nicht an, dass die Kantonsregierungen von Zürich und Bern diese Rechte einschränken.»

Darum will Schiller Einsprache gegen den Entscheid erheben. «Wir hoffen, dass der Kanton seine Haltung überdenkt im Hinblick auf künftige Demonstrationen.» Bei der Demonstration in Zürich wurden rund 30 Personen weggewiesen und drei vorübergehend festgenommen.

«Unsinnige Bestrafung»

«Es herrscht ein Klima der Repression», sagt Jonas Kampus vom Klimastreik weiter. Unter dem Deckmantel von Corona werde die freie Meinungsäusserung unterdrückt. Kampus gehört zu den drei, die in Zürich festgenommen wurden, weil sie sich gegen die Wegweisung gesträubt hatten. Sie werden gegen diese «unsinnige Bestrafung» sicher rekurrieren, sagt Kampus. Aber auch das faktische Demonstrationsverbot soll auf juristischem Weg bekämpft werden.

Der Kanton Zürich geht in Bezug auf politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen weiter als der Bund. In seiner Covid-Verordnung hat der Bundesrat die Beschränkung der Personenzahl an Demonstrationen aufgehoben. Dies mit der Begründung, diesen Kundgebungen kämen in einer grund- und staatsrechtlichen Perspektive eine hohe Bedeutung zu.

Die Kantone haben aber die Möglichkeit, diese Bestimmungen einzuschränken, wenn es die epidemiologische Lage erfordert. Und das hat der Zürcher Regierungsrat getan. Er beschränkt die Personenzahl bei Demonstrationen zurzeit auf 15.

red