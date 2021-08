Weitere Aktionen von Rise Up for Change – Klimaschützerinnen marschieren zur Nationalbank Die Klimabewegung kritisiert die Nationalbank, weil sie Milliarden in Öl, Gas und Kohle investiert. Bei einer Aktion am Mittwoch griff die Polizei ein. Kevin Brühlmann

«Gewinne klimagerecht nutzen»: Die Aktivistinnen fordern, dass die Nationalbank grüne Technologien fördern soll. Foto: Keystone

Um 15.32 Uhr gehen vierzig Junge Menschen zügig auf ein grosses graues Gebäude zu. Sie tragen Transparente und die Überzeugung, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen.

Das graue Gebäude befindet sich am Bürkliplatz in Zürich. Es ist der Sitz der Schweizerischen Nationalbank. Die Menschen sind an diesem Mittwochnachmittag aus dem Klimacamp auf dem Hardturm-Areal angereist, wo unterschiedliche Gruppen während einiger Tage zusammenkommen. Motto: «Rise Up for Change». Nun binden sie innert weniger Minuten die Transparente an den Fenstergittern der Nationalbank fest.