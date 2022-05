Tanklager in Rümlang blockiert – Klimastreik-Aktion nur teilweise erfolgreich – Räumung läuft Seit dem frühen Donnerstagmorgen ist im Tanklager in Rümlang eine Blockade-Aktion in Gang. Verantwortlich ist Klimastreik Schweiz. Astrit Abazi Martin Liebrich UPDATE FOLGT

Klimaaktivistinnen und -Aktivisten blockieren die Zufahrt zum Tanklager Rümlang. Sie haben sich auf acht Meter hohen Bambusgerüsten installiert. Foto: Astrit Abazi

In Rümlang ist seit 6 Uhr am Donnerstagmorgen die Zufahrt zum Tanklager in Rümlang blockiert. Für die Aktion sind Aktivistinnen und Aktivisten von Klimastreik Schweiz verantwortlich. Sie wollen aufmerksam machen auf die Dringlichkeit der Klimakrise und die ungenügenden Klimamassnahmen. Ebenfalls vor Ort ist die Polizei sowie Schutz&Rettung Zürich mit Feuerwehrleuten und die Feuerwehr Rümlang.