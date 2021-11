Gegen Klimakonferenz in Glasgow – Klimastreik demonstrierte in Zürich Rund 150 Personen haben sich um 13 Uhr beim Helvetiaplatz versammelt, um gegen den Klimagipfel in Glasgow zu protestieren. Für morgen ist schon die nächste Aktion angekündigt.

Um 13 Uhr gings los: Klimastreikende auf dem Helvetiaplatz Foto: Keystone/Fabio Lüdi

Um die 150 Personen sind am Samstag dem Aufruf des Klimastreiks Zürich gefolgt: Auf dem Helvetiaplatz haben sie sich gegen die internationale Klimakonferenz versammelt, die ihrer Ansicht nach bisher nichts erreicht hat – das Motto der Demo war dann auch «Nichts als heisse Luft». (Lesen Sie hier unsere Analyse zur Klimakonferenz in Glasgow.)

Auf dem Helvetiaplatz gab es Reden und «System change, not climate change»-Rufe, bevor sich die Teilnehmenden zum bewilligten Demonstrationsumzug aufmachten. Auf den mitgeführten Plakaten und Transparenten stand etwa «Klimakiller enteignen».

Die Verkehrsbetriebe Zürich teilten mit, dass es aufgrund der Demonstration zu Umleitungen und Unregelmässigkeiten im Fahrplan komme. Die Demo war kurz vor 15 Uhr bereits wieder vorbei.

Aber es soll weitergehen: Am Sonntag planen die Veranstalterinnen einen «Gegengipfel» zur internationalen Klimakonferenz, die derzeit in Glasgow stattfindet. In Zürich sollen «ökosozialistische Alternativen» zur Lösung des Klimawandels diskutiert werden, wie die Veranstalter im Vorfeld mitteilten.

SDA/lia

