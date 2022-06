Das Beste aus Zürichs Läden – Klobige Schuhe und bunte Kopfbedeckungen für den Sommer In Zürich hat vor kurzem ein exquisiter Kinderkleiderladen aufgemacht. Ausserdem gefallen uns Caps mit bunten Stickereien und angesagte Pantoffelsandalen. Lea Schepers

Das Orange der Cap und das Orange des Negroni machen vor allem eines: Lust auf Sommer! Foto: PD

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten aus Zürichs Läden vor. Aktuell: exquisite Kindermode, ein geflochtener Lederschuh mit Holzsohle und bestickte Zürcher Caps, die Lust auf Sommer und Sonne machen.

Geflochtener Pantoffelschuh

Zu was trägt Cristina McDaniel die Clogs? «Zu meinem Lieblingslook, bestehend aus weissem Shirt, langem Rock und dem Street Basket.» Foto: Frank Estermann/Label17

Das Zürcher Label17 hat diesen Trend aufgeschnappt und verkauft seit diesem Frühjahr schlichte, modische Lederclogs in den Farben Cognac und Schwarz. Die Schuhe bestehen aus Lammlederstreifen, welche in Marrakesch, Marokko, nach alter Produktionstechnik geflochten werden. Wichtig ist dem Label17 dabei, «das Erbe dieser Länder mit unserem Schweizer Sinn für Stil und Design zu verbinden», so steht es auf der Website. Die Sohle der klobigen Holzsandalen besteht aus einer dünnen Gummischicht, die beim Laufen lautes Klacken unterdrückt.