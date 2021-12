EHC bringt drei Punkte heim – Kloten bezwingt Visp auch auswärts Die Unterländer gewinnen ihr erstes Gastspiel gegen die Walliser 6:2. Eine starke Teamleistung in Unterzahl und drei Powerplay-Tore machen den Unterschied aus. Dominic Duss

Die Klotener bejubeln in Visp sechs Tore: Marc Marchon (rechts mit der Nummer 8) bringt den EHC in Führung und sorgt mit seinem 6:2 für den Schlusspunkt. Foto: Christian Merz

Klotens Cheftrainer Jeff Tomlinson ist zufrieden mit dem ersten Auftritt der Saison seiner Mannschaft in der Lonza-Arena. «Es war ein Kampf, wir liessen uns nicht provozieren durch dreckige Aktionen des Gegners», sagt der Kanadier nach Spielende. «Wir haben Visp in Überzahl dafür bestraft.» Und gefallen hat Tomlinson auch, wie seine Spieler im Boxplay zu Werke gingen. «Die Jungs haben sich geopfert und viele Schüsse blockiert», lobt er sein Team.

So überstanden die Klotener sechs Strafen, darunter im Startdrittel gar 27 Sekunden in doppelter Unterzahl, schadlos. Visp agierte wie schon im letzten Spiel in der Stimo-Arena äusserst aggressiv. Bereits nach 18 Sekunden musste ein Walliser nach einem Crosscheck in die Kühlbox. Das erste Powerplay konnte der EHC zwar nicht zur Führung nutzen, doch kurz darauf gelang Marc Marchon das 1:0. Sein Direktschuss nach Eric Failles gewonnenem Bully passte ins hohe Eck.