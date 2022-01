Eishockey: Swiss League – Kloten bodigt das heisseste Team der Liga Drei Tage nach dem Sieg in Olten hat der EHC den Leaderthron verteidigt. Mit ihrem 2:1-Sieg fügten die Zürcher Unterländer dem Tabellendritten La Chaux-de-Fonds nach acht Partien die erste Niederlage zu. Peter Weiss

Nach hartem Kampf die Nase vorn: Mattia Hinterkircher und seine Klotener Mitspieler setzen sich gegen Lucas Matewa und La Chaux-de-Fonds am Ende knapp durch. Foto: Robert Pfiffner

Das Swiss-League-Spitzenspiel zwischen dem Leader Kloten und dem Tabellendritten La Chaux-de-Fonds hielt, was die Affiche und die Formkurven der beiden Teams versprochen hatten. Die zuletzt sechsmal in Serie siegreichen Gastgeber und die zuvor achtmal ungeschlagenen Neuenburger begegneten einander auf Augenhöhe, lieferten sich packende Laufduelle und suchten beide mit viel Zug und Tempo den Weg zum gegnerischen Tor. Dass sie bis zur Schluss-Sirene hart um ihren 17. Heimsieg in Folge kämpfen und am Ende auch etwas zittern mussten, hatten sich die Flughafenstädter allerdings auch selbst zuzuschreiben.