EHC bezwingt die GCK Lions 6:2 – Kloten bringt auch aus Küsnacht drei Punkte heim Gegen das ZSC-Farmteam lassen die Klotener von Beginn weg ihre Muskeln spielen. Am Ende siegen sie klar, die beiden Gegentore hätten aber nicht sein müssen. Dominic Duss

Niki Altorfer schiebt zum 5:0 ein: Der Klotener erzielt gegen die GCK Lions seinen ersten Saisontreffer – wie drei weitere Teamkollegen im kleinen Derby. Foto: Michael Trost

Auf das 6:1 in Winterthur lässt Kloten ein ebenso diskussionsloses 6:2 gegen die GCK Lions folgen. Der EHC wird seiner Favoritenrolle auf der Kunsteisbahn in Küsnacht mehr als gerecht. Das kleine Derby ist bereits vor Spielhälfte entschieden. Nach 28 Minuten steht es 4:0.

Für Dominic Nyffeler wäre der zweite Shutout der Saison – und für den Goalie in Folge – durchaus drin gelegen. Denn das ZSC-Farmteam kam bis zur 45. Minute nur zu zwei gefährlichen Möglichkeiten. Doch die Unterländer liessen nach dem 6:0 etwas nach und kassierten in ihrer fünften Unterzahlsituation einen Gegentreffer – und nach einem Powerplay ohne Torerfolg den zweiten. Joel Henry und Victor Backman sorgten dafür, dass sich die GCK Lions nicht zu Null geschlagen geben mussten.

Melnalksnis mit Shorthander

Die Klotener nahmen den Schwung aus dem letzten Zürcher Duell mit. Sie gaben auf dem Eis den Ton an wie ihre Fans daneben. Einmal mehr überzeugte ihr Unterzahlspiel. Rihards Melnalksnins brachte sie nach einer dominanten Startphase gar per Shorthander in Führung. Der Lette zog alleine los und erzielte eiskalt seinen ersten Saisontreffer.

Telegramm: Infos einblenden GCK Lions - Kloten 2:6 (0:2, 0:3, 2:1)

KEK, Küsnacht. 480 Zuschauer. SR Truffer/Jordi, Meusy/Duc. – Tore: 10. Melnalksnis (Shorthander) 0:1. 15. Marchon (Faille, Figren) 0:2. 21. (20:45) Gähler 0:3. 28. Simek 0:4. 35. Altorfer (Randegger) 0:5. 43. Knellwolf (Figren, Marchon/Powerplay) 0:6. 46. Henry (Schlagenhauf, Landolt/Powerplay) 1:6. 54. Backman (Henry) 2:6. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen GCK Lions, 6-mal 2 Minuten gegen Kloten. Kloten: Nyffeler; Reinbacher, Randegger; Gähler, Seiler; Stämpfli, Kindschi; Ganz, Steiner; Figren, Faille, Marchon; Spiller, Kellenberger, Meyer; Dostoinov, Simek, Altorfer; Knellwolf, Melnalksnis, Hinterkircher.

Bemerkungen: GCK Lions ohne Hayes, Zumbühl, Casutt (alle verletzt) und Sopa (ZSC Lions). Kloten ohne Obrist, Schreiber, Janett (alle verletzt), Riesen und Bartholet (beide überzählig). –

Nach einer Viertelstunde erhöhte Marc Marchon, wobei Robin Figren vor dem gegnerischen Tor entscheidende Störarbeit leistete. Die GCK Lions forderten vergeblich eine Videokonsultation, die Schiedsrichter gaben den Treffer.

Der zweite Abschnitt begann mit einem Paukenschlag. Nach der dritten schadlos überstandenen Strafe profitierte Jorden Gähler von einem Fehlpass. Gleich zu dritt konnten die Klotener auf GCK-Goalie Meier losziehen. Der Verteidiger spielte die Scheibe jedoch weder nach rechts noch nach links, sondern hämmerte sie ins Netz.

Drei weitere treffen erstmals

Nicht zweimal bitten liess sich auch Juraj Simek. Das 4:0 war sein alleiniger Verdienst. Der Center eroberte sich an der Bande den Puck, spielte sich bis vors Tor durch und traf – wie Melnalksnis ebenfalls zum ersten Mal in dieser Meisterschaft. Auch Niki Altorfer durfte seine Torpremiere feiern. Er schob nach einem Postenschuss von Flurin Randegger zum 5:0 ein.

Mit Ramon Knellwolf reihte sich noch ein weiterer Klotener in die Liste der erstmaligen Torschützen ein. Er profitierte in Überzahl von Figrens und Marchons Vorarbeit. 17 Minuten blieben daraufhin noch zu spielen, der EHC nahm etwas Tempo raus und wurde eben mit zwei Gegentoren dafür abgestraft.

Und wenn dem EHC noch etwas vorgeworfen werden kann, dann die fehlende Durchschlagskraft im Powerplay. Aus fünf Überzahlsituationen resultierte nur ein Treffer. In der ersten hatte Marchon nach vier Minuten das 1:0 auf dem Stock, doch Meier verschob sich blitzschnell und glänzte mit einem Big Save – zum Erstaunen des Topskorers, der bereits jubeln wollte.

Nun kommt ein harter Brocken

Kloten ist in der Tabelle der Swiss League auf Rang 2 vorgerückt und liegt nun nach Verlustpunkten vier Zähler hinter Visp. Nach den beiden Auswärtsspielen gegen Winterthur und die GCK Lions sind die Unterländer am Samstag wieder in ihrer eigenen Arena gefordert. Wortwörtlich, denn mit Visp stehen sie einer Mannschaft gegenüber, die ebenfalls Aufstiegsambitionen hegt und mit einem 6:0-Sieg in Langenthal ihre Stärke unter Beweis stellte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.