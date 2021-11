EHC mit zweitem Nuller in Folge – Kloten erleidet Bruchlandung in Zug Die Unterländer unterliegen der EVZ Academy auswärts 1:2. Ihr Auftritt muss Coach Tomlinson zu denken geben. Dominic Duss

Der EHC Kloten strauchelt ein nächstes Mal: Nur Eric Faille – hier im Bild im Heimspiel gegen Visp – trifft gegen die EVZ Academy. Foto: Robert Pfiffner

Autsch, das tut weh – und wie! Es ist vor allem die Art und Weise, wie der Tabellenzweite seiner Favoritenrolle im ersten von drei aufeinander folgenden Spielen gegen das Farmteam des EV Zug – notabene den Zweitletzten der Swiss League – überhaupt nicht gerecht wird. Die 2:4-Niederlage in Siders hatte offensichtlich Spuren in Klotens Mannschaft hinterlassen. Anders ist der Auftritt des EHC in der Arena des Meisters nicht zu erklären. Er war schlicht schlecht, mit wenigen Ausnahmen. Nur im Boxplay überzeugten die Unterländer.

Insgesamt sieben Strafen fassten sie. In der zweiten Unterzahl gerieten sie in Rücklage. Goalie Dominic Nyffeler hielt einen Schuss, liess aber – nach einem Stockschlag – die Scheibe fallen und Stehli profitierte davon. Die Schiedsrichter wollten den Treffer überprüfen, doch ihnen standen keine Videobilder zur Verfügung. Die Torkamera habe just in diesem Moment einen Wackelkontakt gehabt, hiess es. Kloten hätte eine Coaches Challenge verlangt. Noch in der ersten Pause legten die Unterländer einen Spielfeld-Protest ein.