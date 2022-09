Overtime-Niederlage – Kloten fordert dem SC Bern alles ab Der Aufsteiger führt früh 2:0 und rettet sich mit einem leidenschaftlichen Abwehrkampf in die Overtime. Dort schenkt der EHC allerdings dem SCB das 3:2-Siegtor. Kristian Kapp

Tragischer Held: Klotens Goalie Juha Metsola rettet sein Team mit 40 Paraden in die Overtime, dort unterläuft ihm bei Berns Siegestor aber ein Lapsus. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Wenn das oft unfaire Torhüterleben kurz zusammengefasst werden soll, dann eignet sich dieses Spiel vorzüglich dafür. Juha Metsola ist der tragische Held des Spiels. Der Finne hält Schuss um Schuss, 40 sind es am Ende, er hält damit für Aufsteiger Kloten das 2:2 gegen den SCB fest und rettet seine Mannschaft in die Overtime. Doch weil er dort einen Gegenangriff zu hastig lanciert und den Puck nicht richtig trifft, erlaubt er Berns Tristan Scherwey quasi ein Gratis-Tor zum Sieg. Danach darf Metsola auch noch das Präsent für die Wahl zum besten Spieler abholen – Himmel und Hölle innert Sekunden.

3:2 nach 0:2 - für den SCB gibt es das zweite Happy End per Aufholjagd innert gut 24 Stunden, auch am Freitag gegen Rapperswil-Jona siegten die Berner 3:2, nachdem sie zu Beginn des Schlussdrittels noch 1:2 zurücklagen.

Drei Spieler raus, drei Spieler rein

Der EHC Kloten darf von diesem Abend trotz Niederlage einiges Positives mitnehmen – nicht bloss den Punkt fürs Erreichen der Overtime. Seinem Trainer Jeff Tomlinson steht keine Mannschaft zur Verfügung, die in den letzten Jahren als National-League-tauglich bezeichnet worden wäre. Dafür kann der Aufsteiger nichts, in den letzten beiden Jahren gab es wegen Corona schliesslich nur Promotion, aber keine Relegation. Und so konnten sich die Neulinge Ajoie und Kloten auf dem Spielermarkt jeweils gar nicht bei einem Absteiger bedienen.

Was Kloten dafür hat, ist Breite im Kader. Diese erlaubt Tomlinson Manöver wie jene gegen Bern. Am Abend zuvor hatte Kloten in Davos 0:7 verloren, was den Headcoach zu gleich drei Wechseln verleitete. Alexei Dostoinov, Martin Ness und Luca Capaul nimmt er aus dem Line-up, die beiden ersteren sind NL-erprobte Stürmer, letzterer ein von der ZSC-Organisation zu Kloten gestossenes Verteidiger-Talent. In die Aufstellung wirft er die Angreifer Kevin Lindemann (20), der damit sein NL-Debüt feiert, und Andri Spiller, sowie Abwehrspieler Matteo Nodari.

Eine der vielen Grosstaten Juha Metsolas: Hier stoppt Klotens Goalie den solo anstürmenden Berner Chris DiDomenico. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Und Tomlinson beordert sein grosses Verteidiger-Talent David Reinbacher ins erste Verteidiger-Paar neben den schwedischen Abwehrchef Lucas Ekestahl-Jonsson. Der erst 17-jährige Österreicher steht am Ende knapp 15 Minuten auf dem Eis und damit in seinem dritten NL-Spiel so viel wie noch nie.

(Fast) all diese Namen illustrieren die Diskrepanz auf dem Papier zwischen Kloten und Bern. Der SCB hat nach drei schwachen Saisons massiv aufgerüstet, es stiessen Schweizer Hochkaräter wie Romain Loeffel, Joël Vermin und Nordamerika-Rückkehrer Sven Bärtschi dazu – allesamt Spieler, von denen Kloten nicht einmal träumt. Dass ein direkter Aufprall dieser Welten auch mal schmerzhaft sein kann, erfährt Reinbacher zu Beginn des Mitteldrittels, als er in einen harten Check Vermins läuft, der ihm für ein paar Momente gleich die Luft nimmt – danach spielt der Youngster aber souverän und abgeklärt weiter.

Telegramm: Infos einblenden Kloten – Bern 2:3 n.V. (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) 5642 Zuschauer. Tore: 9. Ang (Simic/Ausschluss Baumgartner) 1:0. 13. Simic (Aaltonen, Ekestahl-Jonsson) 2:0. 24. DiDomenico (Baumgartner, Wüthrich/Ausschluss Kindschi) 2:1. 41. (40:43) Moser (Lindberg, Untersander/Ausschluss Obrist) 2:2. 62. (61:46) Scherwey (DiDomenico) 2:3. Strafen: 7mal 2 Minuten Kloten. 5mal 2 Minuten Bern. Kloten: Metsola; Reinbacher, Ekestahl-Jonsson; Nodari, Peltonen; Kellenberger, Steiner; Kindschi, Randegger; Simic, Aaltonen, Ang; Faille, Ruotsalainen, Marchon; Loosli, Bougro, Spiller; Obrist, Lindemann, Altorfer. Bemerkungen: Kloten ohne Ness, Capaul, Dostoinov (überzählig), Meyer, Schmaltz, Bern ohne Henauer, Lehmann, Kahun (verletzt). – NL-Debüt von Kevin Lindemann (20). – 17. (16:33) Pfostenschuss Baumgartner (SCB). 17. (16:37) Tor von Bärtschi (SCB) annulliert (Torhüter-Behinderung). – 33:06 Time-out Kloten. –

Es ist eine symbolische Szene für das Aufeinandertreffen der beiden Teams. Der EHC Kloten nützt zunächst den unkonzentrierten Beginn des Gegners zu einer frühen 2:0-Führung. Danach stemmt er sich mit allen Mitteln gegen die klar spielbestimmenden Berner. Das geht mal besser, mal schlechter. Und als die Klotener gegen Ende des Mitteldrittels kaum noch aus der eigenen Zone kommen, zieht Tomlinson per Time-out die Notbremse und gibt simple Anweisungen: Scheibe tief hinters gegnerische Tor, einfach spielen, die sechs Minuten bis zur zweiten Pause überleben.

Kloten schafft mehr als bloss das, bis zum Ende der regulären Spielzeit hält der EHC das 2:2 und setzt mehrfach kleine Nadelstiche in der Offensive. Zum Sieg reicht es dennoch nicht – Kloten wartet damit auch nach vier Spielen auf das erste Erfolgserlebnis.

Fehler gefunden?Jetzt melden.