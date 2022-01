EHC mit 16. Heimsieg in Folge – Kloten für Steigerungslauf belohnt Die Zürcher Unterländer drehen nach einem mässigen Startdrittel auf und bezwingen Sierre 7:0. Allen voran die erste Sturmlinie mit Topskorer Eric Faille ist effizient, auch Dario Meyer trifft zweimal. Dominic Duss

Der Topskorer erzielt schon nach 140 Sekunden den Führungstreffer für Kloten: Eric Faille vollendet sein Solo, indem er Sierre-Goalie Remo Giovannini keine Abwehrchance lässt. Foto: Robert Pfiffner

Es war fast schon wie Tag und Nacht, was die Klotener nach der ersten Pause im Vergleich zum Startdrittel zeigten. Sie gingen konsequenter vor, spielten gradliniger und entschlossener. Zwei Tore innert 62 Sekunden brachten den EHC in Fahrt. Zuerst erzielte Eric Faille auf Zuspiel von Alexei Dostoinov und Robin Figren das 2:0. Prompt erhöhte Dario Meyer, er schob nach cleverem Pass von Marc Marchon ein. Danach war der Favorit so dominant, dass Sierre praktisch chancenlos blieb.