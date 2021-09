EHC kassiert erste Heimniederlage – Kloten gibt unnötig zwei Punkte ab Die Flughafenstädter gleichen gegen Sierre zwar zweimal aus, müssen sich aber im Penaltyschiessen beugen. Zu wenig passt in ihrem Spiel zusammen, um Druck aufs Tor der Walliser zu erzeugen. Dominic Duss

Kommt wie seine Teamkollegen auch kaum zu gefährlichen Abschlüssen: Kloten-Stürmer Juraj Simek kann mit diesem Versuch Goalie Remo Giovannini nicht richtig prüfen. Foto: Robert Pfiffner

Vier Minuten bleiben noch in der regulären Spielzeit, zwischen Kloten und Sierre steht es 2:2. Da kassieren die Walliser die erste Strafe der Partie. Dem EHC bietet sich die Möglichkeit, den Match zu entscheiden. Doch Robin Figren verzieht, Topskorer Eric Faille kann die Scheibe nicht in der gegnerischen Zone halten und das mässige Powerplay endet gar mit einem Abschluss der Gäste. Weil die Klotener den dritten Treffer bis zur Sirene nicht erzwingen können, geht es in die Verlängerung.

Die Flughafenstädter setzen sich in der gegnerischen Zone fest, erzeugen aber zu wenig Torgefahr – wie schon zuvor während 60 Minuten. Das Penaltyschiessen muss entscheiden. Soweit hätte es nicht kommen müssen, doch dem EHC fehlte es an Kreativität in der Offensive, Durchschlagskraft und Spritzigkeit. Kein Klotener kann im Penaltyschiessen Remo Giovannini bezwingen, Sierre trifft zweimal und gewinnt den Zusatzpunkt.

Zu ungenau und zu zögerlich

Erstmals müssen die Unterländer vor eigenem Anhang geschlagen vom Eis. «Das war eine unnötige Niederlage», ärgert sich Flurin Randegger nach Spielende. Der Verteidiger trauert insbesondere seinem Penaltyversuch nach. «Ich hatte den Goalie ausgespielt, doch dann versprang mir der Puck.» Die Szene war irgendwie symptomatisch für den Auftritt der Klotener. «Wir hätten viel mehr gute Chancen kreieren müssen», seufzt Randegger. Doch der Gegner sei kompakt gestanden. «Und wir waren zu wenig spritzig», lautet das Fazit des Abwehrspielers.

Spieltelegramm: Infos einblenden Kloten - Sierre 2:3 n.P. (0:0, 2:2, 0:0) StimoArena. 3836 Zuschauer. SR Massy/Erard, Francey/Bachelut. – Tore: 30. (29:38) Bonvin (Bezina/Eigentor) 0:1. 30. (29:59) Meyer (Seiler) 1:1. 38. (37:04) Montandon (Beauregard/Powerplay) 1:2. 38. (37:46) Gähler (Simek) 2:2. – Penaltyschiessen: Spiller -, Volejnicek -, Faille -, Dolana -, Altorfer -, Castonguay 0:1, Randegger -, Beauregard 0:2. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Kloten, 1-mal 2 Minuten gegen Sierre. – Kloten: Zurkirchen; Reinbacher, Randegger; Gähler, Seiler; Bartholet, Kindschi; Ganz, Steiner; Meyer, Kellenberger, Obrist; Dostoinov, Faille, Altorfer; Spiller, Figren, Marchon; Hinterkircher, Melnalksnis, Simek. – Bemerkungen: Kloten ohne Riesen, Stämpfli, Knellwolf (alle überzählig), Janett und Schreiber (beide verletzt).

Das Startdrittel war weitgehend zäh verlaufen und torlos ausgegangen. Kloten machte zwar das Spiel, aber eben zu wenig Druck aufs gegnerische Tor. Gute Möglichkeiten konnten an einer Hand abgezählt werden. Einmal verzog Fabian Ganz aus aussichtsreicher Position. Dann brachte David Reinbacher zu wenig Druck auf die Scheibe, nachdem Giovannini diese bei einem Befreiungsversuch auf den an der blauen Linie lauernden 16-Jährigen gespielt hatte. Und Alexei Dostoinov blieb nach einem cleveren Steilpass von Eric Faille in der gegnerischen Abwehr hängen.

Das Momentum verpasst

Der Mittelabschnitt begann vielversprechend, denn Topskorer Faille tankte sich durch, scheiterte aber an Giovannini. Die EHC-Fans mussten sich länger gedulden, ehe Robin Figren ein «Buebetrickli» versuchte. Entgegen des Spielverlaufs gelang Sierre der Führungstreffer, wobei Randegger den Puck unglücklich ins eigene Tor beförderte. Doch die Klotener reagierten innert 21 Sekunden darauf. Dario Meyer fand aus der zweiten Reihe die Lücke zum Ausgleich.

Ihre erste Unterzahlsituation hatten die Flughafenstädter im ersten Abschnitt gut überstanden, in der zweiten handelten sie sich das 1:2 ein. Powerplay-Spezialist Montandon reüssierte für die Walliser. Wiederum fand das Heimteam prompt eine Antwort. Diesmal dauerte es 44 Sekunden bis Jorden Gähler mittels Distanzschuss die Partie ausglich. Der Treffer beflügelte den EHC, doch Marc Marchon verstolperte sich beim Schussversuch und Patrick Obrist verfehlte nach einem Abpraller die Scheibe.

Auch im Schlussdrittel blieben die grossen EHC-Chancen aus. Marchon zögerte, Figren verzog, Niki Altorfer ebenso. Gut in Szene setzte sich dafür Sandro Zurkirchen. Der bis dahin nur spärlich geprüfte Goalie verhinderte nach einem Puckverlust im Aufbau das 2:3 und konnte sich bei den Wallisern bedanken, die während eines Vorstosses mit Zwei gegen Eins zu ungestüm agierten. Zurkirchen begrub die Scheibe unter sich – das gelingt ihm dann in der letzten Aktion der Partie gegen Antony Beauregard nicht mehr.

