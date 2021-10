Wieder klarer Sieg im Zürcher Duell – Kloten holt nächste drei Punkte in Winterthur ab Die Unterländer setzten ihre Erfolgsserie fort. Erneut bezwingen sie den EHCW 6:1, wobei ihnen wie schon im Heimspiel gegen Olten ein Doppelschlag im zweiten Drittel entgegenkommt. Dominic Duss

Die Klotener lassen sich nicht vom nächsten Sieg abbringen: Stürmer Andri Spiller setzt sich im Laufduell gegen den Winterthurer Kevin Bozon (rechts) durch. Foto: Enzo Lopardo

Zwei Wochen nach dem ersten Aufeinandertreffen stehen sich die beiden Mannschaften wieder in der Zielbau-Arena gegenüber. Winterthur ist bestrebt, sich für die 1:6-Heimniederlage gegen Kloten zu revanchieren. Der Aussenseiter kann nach dem Führungstreffer sogar rund 14 Minuten davon träumen, den Höhenflug der Unterländer nach fünf Siegen in Folge zu beenden. Am Schluss setzt sich aber der grosse EHC erneut durch – sogar mit demselben Schlussresultat.

Die Klotener drehen das kleine Derby im Mitteldrittel mit einem Doppelschlag. Ein solcher ist ihnen bereits im vorausgegangenen Spitzenspiel gegen Olten gelungen – innert 43 Sekunden. Diesmal benötigen sie deren 69 zum 2:1. Zuerst haut Topskorer Marc Marchon den in der gegnerischen Zone selber zurück eroberten Puck unter die Latte. Danach lässt Harrison Schreiber den EHCW-Verteidiger Pozzorini aus und Goalie Rutz keine Abwehrchance. Was für ein Comeback des Defensivspielers, der nach einer Verletzung erstmals in dieser Saison mittun kann.