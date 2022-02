EHC mit Pflichtsieg in Zug – Kloten knackt die 100-Punkte-Marke 6:0 steht es am Ende zwischen dem Leader und der EVZ Academy, doch das Resultat täuscht über den Spielverlauf hinweg. EHC-Goalie Zurkirchen muss sich den Shutout hart verdienen. Dominic Duss

Beendet nach 17 Spielen seine Torflaute: Kloten-Stürmer Alexei Dostoinov bejubelt gegen die EVZ Academy das 3:0, nachdem er schon den zweiten Treffer erzielte. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

In Zug hat sich Kloten in Vergangenheit immer schwer getan. Einzige Ausnahme bildete das letzte Spiel in der Bosshard Arena. Nachdem der EHC das erste Duell der Saison gegen die EVZ Academy 1:2 verloren und unnötig Punkte liegen gelassen hatte, gewann er das zweite mit 6:0 klar. Nach zehn Minuten führten die Gäste bereits 3:0.