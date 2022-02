Eishockey: 4:3-Heimsieg des EHC – Kloten muss am Ende noch bangen Im fünften Duell der laufenden Swiss-League-Saison hat der Leader mit dem Siebtplatzierten Visp so viel Mühe wie noch nie. Am Ende reicht es in der Stimo-Arena dennoch zum 4:3. Peter Weiss

Der zweifache Torschütze Robin Figren und seine Klotener Mitspieler kommen gegen Marco Lütolf und Visp am Ende ins Straucheln – ohne zu fallen. Foto: Robert Pfiffner

4:1 und 5:1 in den ersten beiden Heimspielen, 6:2 sowie zuletzt, erst acht Tage zuvor 7:1 in Visp – die Resultate der ersten vier Begegnungen mit den ambitioniert in die Saison gestarteten Wallisern verhiessen für die Fans des heimischen EHC einiges. Mit der Aussicht auf viele Tore und drei Punkte für ihr Team pilgerten sie am frühen Sonntagabend denn auch in stattlicher Zahl in die Stimo-Arena. Und diejenigen, die es trotz des grossen Andrangs rechtzeitig auf ihre Plätze geschafft hatten, kamen denn auch prompt in den ersten Spielminuten schon in den Genuss eines munteren Toreschiessens.