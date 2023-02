EHC rutscht auf Rang 11 ab – Kloten muss sich mit einem Punkt abfinden Der Aufsteiger unterliegt daheim Lausanne zwar 2:3 nach Penaltyschiessen. Mit ihrer Ausbeute können die Zürcher aber halbwegs zufrieden sein, denn ein Zähler ist besser als keiner. Dominic Duss

Der Lausanner Goalie kann gerade noch klären: Kloten-Stürmer Eric Faille scheitert kurz vor der zweiten Drittelspause an Eetu Laurikainen. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Es ist ein Punktgewinn, der in der Endabrechnung für den EHC Kloten noch Gold wert sein kann. Zwei Zähler wären im zweitletzten Heimspiel der Qualifikation gegen Lausanne durchaus drin gelegen, hätten alle Zürcher besser Penalty geschossen oder wäre Jonathan Ang in der Verlängerung bei seinem Solovorstoss nicht noch gestört worden. Am Schluss muss sich der Aufsteiger mit dem einen zufrieden geben. Er hat die aufstrebenden Lausanner, die zuletzt acht von zehn Spiele gewannen, zumindest halbwegs ausgebremst.

Kloten rutscht in der Tabelle zwar auf Rang 11 ab, doch der Vorsprung auf die SCL Tigers beträgt neu fünf Punkte. Denn die Emmentaler haben bei Schlusslicht Ajoie 0:1 verloren, was dem EHC in die Karten spielt. Nun gilt es für ihn den Fokus auf die Direktbegegnung vom Samstagabend in Langnau zu legen. Diese kann Kloten mit einem Sieg dem Hauptziel – den Gang ins Playout zu vermeiden – einen grossen Schritt näher bringen.

Ein Nervenspiel bis am Schluss

Das Direktduell mit Lausanne ist kein grosses Spektakel und kostet den EHC in erster Linie Nerven. 2:2 steht es nach 60 Minuten und einem Schlussdrittel mit kaum gefährlichen Torchancen auf beiden Seiten. Mit einer Ausnahme: In der 55. Minute lenkt Arttu Ruotsalainen einen Schuss ab, die EHC-Fans geraten in Ekstase. Sie dauert nur kurz, denn die Schiedsrichter prüfen die Videobilder und aberkennen das 3:2. Der Stock des Finnen war eindeutig zu hoch. In der Schlussphase drückt Lausanne nochmals, Goalie Juha Metsola hält an seinem 34. Geburtstag dicht.

Die 3 Infos einblenden Marc Marchon

Acht Spiele fehlte der Stürmer dem EHC verletzungsbedingt und legt ein starkes Comeback hin. Wie er sich vor dem 1:0 Platz im Slot erkämpft, ist lobenswert. Er ärgert die Gegenspieler, lässt sich aber von ihnen nicht provozieren. Juha Metsola

35 von 37 Schüssen der Lausanner pariert der Torhüter, kommt auf eine Fangquote von 94,6 Prozent und verhilft seiner Mannschaft so zum Punktgewinn. Wäre er im Penaltyschiessen nicht von Riat bezwungen worden und als Sieger vom Eis gegangen, hätte sein 34. Geburtstag ein schöneres Ende genommen. Lucas Ekestahl-Jonsson

Der Verteidiger verpasst das Spiel gegen Lausanne krankheitshalber. Er lenkt jeweils das Powerplay der Klotener und seine Abwesenheit macht sich vor allem im zweiten Überzahlspiel bemerkbar.

1:2 liegt der EHC nach 20 Minuten hinten. Lausanne startet furios, Jäger trifft in der ersten Minute die Latte. Bis zum ersten Powerplay (9.) hat Kloten wenig vom Spiel, ehe Ruotsalainen per Abpraller das 1:0 gelingt. Rückkehrer Marc Marchon leistet wertvolle und entscheidende Vorarbeit, räumt vor dem Tor einen Gegenspieler aus dem Weg. Stark ist das erste Boxplay (12.) der Zürcher. Doch kurz nach Ablauf der Strafe kassieren sie das 1:1, Maillard verwertet im Slot. Nur 59 Sekunden später jubeln die Gäste erneut, Verteidger Matteo Noadri lenkt Riats misslungenen Abschluss ins eigene Tor ab. Dank Metsola übersteht der EHC dann auch den zweiten Ausschluss.

Telegramm: Infos einblenden Kloten - Lausanne 2:3 n.P. (1:2, 1:0, 0:0) 5769 Zuschauer. Tore: 10. Ruotsalainen (Marchon, Aaltonen/Powerplay) 1:0. 14. (13:48) Maillard (Bozon, Genazzi) 1:1. 15. (14.48) Riat (Gernat, Fuchs) 1:2. 32. Meyer (Ang, Steiner/Strafe angezeigt) 2:2. Penaltyschiessen: Faille; Laurikainen hält. Riat 0:1. Ruotsalainen; Laurikainen hält. Sekac; Metsola hält. Ang; Laurikainen hält. Fuchs; Metsola hält. Derungs; Laurikainen hält. Salomäki; daneben. Marchon; Laurikainen hält. Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kloten, 2-mal 2 Minuten gegen Lausanne. Kloten: Metsola; Reinbacher, Kellenberger; Nodari, Steiner; Randegger, Peltonen; Kindschi; Marchon, Aaltonen, Ruotsalainen; Ang, Faille, Ramel; Meyer, Ness, Derungs; Obrist, Lindemann, Loosli; Simic. Bemerkungen: Kloten ohne Altorfer (überzählig), Ekestahl-Jonsson, Schreiber (beide krank), Bougro, Zurkirchen, Riesen, Capaul, Schmaltz (alle verletzt) und Deussen (Nachwuchs). – 1. Lattenschuss Jäger. 55. Treffer Ruotsalainen nach Videokonsultation aberkannt (hoher Stock).

Vor und nach der Pause kann Kloten erneut in Überzahl agieren, aber ohne Torgefahr zu erzeugen. Das Spiel flacht ab, Lausanne drückt erst in Überzahl (28.) wieder. Metsola hält sein Team im Spiel. In der 32. Minute nutzt Dario Meyer nach Angs Vorlage die Chance zum 2:2, bei einer angezeigten Strafe hängt er den Puck unter die Latte. Das verleiht dem EHC Aufwind, auch in Unterzahl nach einem unnötigen Foul überzeugt er. Mit dem Publikum im Rücken geht es vorwärts – und wie. Zuerst verpasst Miro Aaltonen das 3:2 (38.), dann scheitert Eric Faille bei einem Zwei-gegen-Eins-Vorstoss und nach Angs Querpass an Laurikainen, der mit dem Beinschoner mirakulös abwehrt.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Dominic Duss ist seit 2015 im ZRZ-Sportressort tätig, inkl. zweijährigem Engagement in der Tamedia-Sportredaktion in Zürich. 1998 stieg er in den Journalismus ein. Bis 2013 arbeitete er in der Südostschweiz-Mediengruppe, ua. als Co-Chefredaktor der Obersee-Nachrichten, danach für den Fridolin. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.